Francja: produkcja wołowiny nadal będzie spadać

We Francji oczekuje się dalszego spadku produkcji wołowiny w tym roku. Tak zakłada Instytut Hodowli Zwierząt (Idele).

Jak wynika z niedawno opublikowanej prognozy rocznej instytutu na 2022 r., oczekuje się, że produkcja wołowiny spadnie o 1,4 proc. rok do roku do łącznej masy ubojowej wynoszącej ok. 1,41 mln ton. Całkowita produkcja została już zmniejszony w 2021 r., według wstępnych danych, o 0,7 proc. do 1,43 mln ton.

Oczekuje się, że w bieżącym roku produkcja byków skurczy się szczególnie gwałtownie. Eksperci rynkowi spodziewają się spadku o 2 proc. do 366.000 ton masy ubojowej. Produkcja bydła rzeźnego płci żeńskiej szacowana jest na 812 000 ton masy ubojowej. Odpowiadałoby to spadkowi o 1,2 proc.

Według instytutu będzie kontynuowane zmniejszanie pogłowia krów mamek. Według Idele, ich stado zostało już zmniejszone o 2,8 proc. w 2021 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. Podobnie jak w dwóch poprzednich prognozach rocznych, eksperci rynkowi zakładają, że ubój krów mamek będzie ograniczony ze względu na niską dostępność jałówek.

Oczekuje się również, że liczba krów mlecznych spadnie, choć szacuje się, że spadek ten jest nieco niższy i wyniesie 1,8 proc. Również tutaj niska dostępność jałówek powinna spowolnić odnowę stada. Według Idele, krajowe spożycie wołowiny zmniejszy się tylko o 0,3 proc.

W handlu wołowiną instytut spodziewa się powrotu sprzedaży do poziomu sprzed pandemii koronawirusa, a spodziewany spadek produkcji krajowej stwarza większe pole dla dostaw z zagranicy.