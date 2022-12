Na francuskiej Korsyce na Morzu Śródziemnym władze ds. rolnictwa otwierają nowe możliwości w walce z oszustwami związanymi z dotacjami. Oddział regionalny francuskiego ministerstwa rolnictwa (DRAAF) przygotowuje się obecnie do wprowadzenia nowego systemu identyfikacji bydła.

Za pomocą tzw. bolusa, czyli mikroczipa otoczonego ceramiką, zwierzęta mają otrzymać dodatkową indywidualną identyfikację. System od przyszłego roku będzie warunkiem otrzymania odpowiednich dotacji ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a także dostawy do rzeźni.

Modernizacja produkcji lokalnej

Hodowcy bydła muszą dostarczyć swoim zwierzętom nową identyfikację najpóźniej do 15 października 2023 r. Kolczyki pozostają niezmienione i są warunkiem włączenia do nowego systemu. Koszty wprowadzenia ponosi państwo. Rolnicy mogą umówić się na spotkanie w sprawie identyfikacji swoich stad z właściwymi organami.

Według DRAAF, bolus jest podawany bydłu doustnie i jest całkowicie nieszkodliwy. System jest stosowany do zwalczania gruźlicy bydła od kilku lat. Zdaniem DRAAF, nowa metoda identyfikacji powinna pomóc skierować dotacje w ramach WPR do tych hodowców, którzy są zaangażowani w postęp techniczny, ekonomiczny i zdrowotny w hodowli bydła i cenią sobie lokalną produkcję.

Pieniądze na nieistniejące bydło

Typowa dla Korsyki jest ekstensywna hodowla bydła z wolnym wybiegiem, co wielokrotnie prowadzi do problemów z bezpańskimi zwierzętami, zagubionymi kolczykami, kradzieżami i gruźlicą. Według doniesień medialnych 40 proc. pomocy dla korsykańskiego rolnictwa w ramach WPR przeznacza się na produkcję wołowiny. Mówi się, że liczba hodowców zwierząt gospodarskich wzrosła z 900 w 2015 r. do 1200 w 2022 r., podczas gdy produkcja stale się kurczy.

W listopadzie ubiegłego roku trzech członków korsykańskiej rodziny zostało uznanych za winnych oszustw związanych z unijnymi dotacjami rolniczymi. Oskarżeni między styczniem 2015 r. a kwietniem 2019 r. otrzymali dzięki trzem fikcyjnym gospodarstwom około 750 tys. euro pomocy. Między innymi uzyskano dopłaty za ponad 200 nieistniejących sztuk bydła.