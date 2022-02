Francja: zmniejszyła się produkcja mleka

Francuscy hodowcy bydła w zeszłym roku nieco ograniczyli produkcję mleka.

Jak podaje służba statystyczna we francuskim ministerstwie rolnictwa (Agreste), w 2021 r. wyprodukowano około 23,52 mld kg mleka. W porównaniu z poprzednim rokiem oznaczało to spadek o 1,5 proc.

Przy udziale 77,9 proc. większość mleka nadal pochodziła z gospodarstw, które prowadzą działalność konwencjonalną.

Według Agreste w 2021 r., 16,9 proc. całkowitej ilości mleka trafiło do obrotu z chronionymi nazwami pochodzenia (PDO) i chronionymi oznaczeniami geograficznymi (PGI). Rok wcześniej było po 16,7 proc.

Znacznie wzrósł udział mleka ekologicznego, z 4,7 proc. w 2020 r. do 5,2 proc. Według służby statystycznej, do dalszego przetworzenia trafiło 2,66 mld kg mleka. Odpowiadało to spadkowi o 8,6 proc..

Zmniejszyła się również produkcja jogurtów i deserów mlecznych, spadając o 4,8 proc. do 1,97 mln ton w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Natomiast produkcja masła wzrosła o 1,1 proc. do 357 300 ton. Francuscy producenci serów również mogli rozszerzyć swoją produkcję: według Agreste w 2021 r. sprzedali łącznie 1,71 mln ton sera - nie licząc sera fondue. To o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Całkowita ilość serów świeżych wyniosła niecałe 598 200 ton, a więc była o 3,7 proc. wyższa niż w 2020 roku. Zwiększono również produkcję serów miękkich, o 1,2 proc. do 404 400 ton. Łącznie wyprodukowano 249 100 ton serów półtwardych; odpowiadało to wzrostowi o 3,7 proc. Tymczasem produkcja serów twardych spadła o 0,7 proc. do około 340 800 ton. W przypadku serwatki w proszku nie osiągnięto również wolumenu z 2020 r.. Przy 490 600 tonach wyprodukowano jej w 2021 r. o 1,5 proc. mniej.

W przeciwieństwie do hodowców bydła mlecznego, hodowcy małych przeżuwaczy byli w stanie ponownie zwiększyć produkcję mleka. Według Agreste, w ubiegłym roku wyprodukowano 504,71 mln kg mleka koziego i 301,04 mln kg mleka owczego. Odpowiadało to wzrostowi odpowiednio o 0,7 proc. i 1,5 proc.