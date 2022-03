FrieslandCampina restrukturyzuje produkcję

Firma powstała pod koniec 2008 roku z połączenia Friesland Foods i Campina BV. Najważniejsze marki to Friesche Vlag, Chocomel, Valess, Fristi, Dutch lady, Appelsientje, Milner, Campina, Landliebe, Optiwell i Mona.

FrieslandCampina będzie dalej usprawniać swoje zdolności przetwórcze w Holandii i bardziej koncentrować produkcję na produktach o wartości dodanej.

Jak niedawno ogłosiła firma mleczarska, w ramach tej restrukturyzacji zostaną zamknięte dwie wieże suszarnicze w zakładzie w Leeuwarden. Ma to nastąpić w maju 2022 roku i oznaczać będzie utratę 55 z 750 miejsc pracy.

Ponadto produkcja i logistyka świeżych produktów mlecznych w Rotterdamie mają zostać całkowicie przeniesione do zakładu w Maasdam najpóźniej do grudnia 2023 r., co oznacza utratę 142 miejsc pracy. W zamian jednak, według firmy mleczarskiej, siła robocza w Maasdam zostanie powiększona o około 40 pracowników.

Planowana fuzja produkcji w Maasdam zmniejszy emisje CO2 FrieslandCampina z codziennej produkcji świeżego mleka o 30 proc. Oznacza to przejście w kierunku oferty produktów, które zaspokoją zapotrzebowanie rynku na bardziej zrównoważone produkty z wartością dodaną, takie jak produkty mleczne ze znakiem jakości „On the way to PlanetProof”.

Powstanie plan socjalny, a dotknięci restrukturyzacją pracownicy otrzymają pomoc w znalezieniu nowej pracy. Według FrieslandCampina, restrukturyzacja będzie kosztować około 45 milionów euro.