W pierwszej połowie 2023 r. pogorszyły się warunki ekonomiczne holenderskiego giganta mleczarskiego FrieslandCampina.

Ceny mleka wyższe niż produktów mlecznych

Cena mleka, którą spółdzielnia mleczarska płaciła swoim członkom przez ostatnie pół roku, była wyższa niż gwałtownie spadające ceny rynkowe podstawowych produktów mlecznych, zwłaszcza sera i masła. Drogie zapasy musiały zostać sprzedane na upadającym rynku mleczarskim. Wolumeny sprzedaży spadły również w wyniku pogorszenia koniunktury na rynku z powodu utraty siły nabywczej i przesunięcia zainteresowania konsumentów w kierunku marek własnych.

Drastyczny spadek wyniku operacyjnego

W związku z tym wynik operacyjny spadł w okresie sprawozdawczym do 47 mln euro z 328 mln euro, czyli o 85,7 proc. Półroczna nadwyżka spadła aż o 94,2 proc., do 8 mln euro ze 139 mln euro. Wyższe stopy procentowe, niekorzystne efekty kursowe, utrata siły nabywczej oraz przesunięcie wydatków konsumpcyjnych przyczyniły się do niższych wyników operacyjnych. Natomiast sprzedaż wzrosła z 6,6 mld euro o 4,6 proc. do 6,9 mld euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z wprowadzonych już podwyżek cen.

Większe dostawy mleka do firmy

Zrzeszeni hodowcy bydła mlecznego w pierwszej połowie 2023 roku dostarczyli około 4,8 mld kg mleka do zakładów produkcyjnych Friesland-Campina. To o 0,5 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W I półroczu 2023 r. spółdzielnia mleczarska zapłaciła hodowcom bydła mlecznego nieco wyższą średnią cenę gwarantowaną za 100 kg dostarczonego mleka surowego niż w analogicznym okresie poprzedniego roku: 49,96 euro wobec 49,39 euro.