Nowozelandzka grupa mleczarska Fonterra przedstawiła bardzo dobre dane za sezon 2022/2023 zakończony 31 lipca. Spółka czerpała korzyści przede wszystkim z wysokich marż w obszarach biznesowych związanych z białkami i serami.

Dobre wyniki finansowe nie przekładają się na wyższe ceny mleka

Według spółdzielni mleczarskiej przychody wzrosły o 12,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do łącznej kwoty 13,82 mld euro. Jednocześnie wolumen sprzedaży towarów wzrósł o 1,2 proc. Zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) wzrósł do 1,25 mld euro, a zysk po opodatkowaniu o 559 mln euro do rekordowego poziomu 887 mln euro euro.

Ceny mleka nadal spadają

Dyrektor generalny Fonterry Miles Hurrell przyznał, że cena producenta mleka spadała przez cały sezon. Według raportu rocznego firma w sezonie 2022/2023 zapłaciła cenę mleka w wysokości 4,62 euro za kilogram suchej masy mlecznej. Oznacza to, że do wartości szczytowej osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego zabrakło aż 11,6 proc. Na bieżący sezon 2023/2024 zarząd prognozuje dalszy spadek cen mleka, który ma się wahać się od 3,37 euro do 4,23 euro za kilogram suchej masy mlecznej.

Spadek popytu na mleko w proszku

Popyt na mleko w proszku stale spada. Głównym powodem był malejący popyt na pełne mleko w proszku z ważnych krajów importujących. Ponadto producenci mleka musieliby również spodziewać się wysokich kosztów nakładów w bieżącym roku budżetowym. Jesteśmy świadomi wpływu obniżonych cen mleka producenta na działalność rolników i wykorzystaliśmy nasz mocny bilans do wprowadzenia nowej polityki płatności zaliczkowych, która wspiera przepływ środków pieniężnych z gospodarstw – podkreślił Miles Hurrell.