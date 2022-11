Rynek rolno-spożywczy charakteryzuje się dużą zmiennością. Ostatnio jednak sytuacja stała się wyjątkowo nieprzewidywalna. Co uczyniła branża mięsna, aby przetrwać czas kryzysu? Czego zdaniem ekspertów należy spodziewać się w przyszłym roku? Odpowiedzi na te pytania przedstawiono podczas sesji pt. „Transformacja branży mięsnej” na FRSiH.

Ostatnie lata obfitują w sytuacje generujące drastyczne zawirowania rynkowe. Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu przedstawiono m.in. w jaki sposób branża mięsna usiłuje poradzić sobie z kryzysem oraz co, w ocenie jej przedstawicieli, jest najważniejsze w obecnej rzeczywistości rynkowej.

Efektywna analiza kosztów

Karol Krowiak, Business Development Team Manager FMCG z Mitsubishi Electric, zaznaczył, że w obecnej sytuacji szczególnie istotne jest analizowanie ponoszonych kosztów.

– Niektórych kosztów nie da się minimalizować, natomiast koszty zużycia energii czy też koszty pracownicze mogą być ograniczane – jak mówił Krowiak dodając, że konieczna jest do tego cyfryzacja. – Dlaczego cyfryzacja jest tak ważna? Przede wszystkim stosując nieefektywne metody analizy danych, jak obliczenia w plikach Excel, wykorzystując różne źródła danych, borykając się z utrudnionym dostępem do danych historycznych i ograniczoną pulą raportów, czy też musząc korzystać z pomocy ekspertów do analizy informacji, obarczamy zbierane dane różnymi błędami. Metody te są czasochłonne i zawodne – jak dodał.

W ocenie Krowiaka konwertowanie danych do postaci cyfrowej pozwala stworzyć jednolity zbiór informacji, który umożliwia m.in. monitorowanie i badanie kosztów.

Problemy z dostępnością pracowników

Jedną z konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę był gwałtowny odpływ pracowników. Jednak jak zaznaczyła Kinga Marczak, dyrektor sprzedaży z Personnel Service S.A., po pół roku sytuacja na rynku pracy uległa znacznej poprawie.

– Dane wyjściowe wskazywały na gigantyczną migrację spowodowaną agresją rosyjską na Ukrainę, bodajże największą w historii powojennej Europy. Ponad 11 mln ludzi zdecydowało się opuścić swój kraj. Ponad 7 mln przekroczyło Polską granicę w stronę Polski, ponad 5 mln przebywało w Polsce w pierwszym okresie wojny. Mówi się, że do tej pory jest to 3 mln osób, Pesel wyrobiło sobie ok. 1,5 mln osób. W ZUS-ie mamy zgłoszonych ponad 700 tys. pracowników migracyjnych, a dla 420 tys. osób są to nowe podjęcia pracy. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że z grupy 1,5 mln osób, które wyrobiły sobie numer pesel, w wieku produkcyjnym jest ok. 600 tys. osób. Miejmy też świadomość, że fala migracyjna obejmowała głównie kobiety i dzieci, więc te 420 tys. podjęć pracy to gigantyczny sukces polskiego społeczeństwa w aktywacji zawodowej tych osób – tłumaczyła Marczak.

Jak dodała, aktualnie nawet branże, w których pracują przeważnie mężczyźni, czyli te, które najbardziej ucierpiały na odpływie pracowników spowodowanym wojną, mówią o zażegnaniu tego problemu. Z kolei w pozostałych branżach, jak usługowa czy handlowa, można mówić nawet o 20 proc. wzroście dostępności pracowników. W większości są to kobiety, jednak jak zaznaczyła Marczak, są one gotowe do mierzenia się trudniejszymi pracami.

Pracownicy z Dalekiego Wschodu

W branży mięsnej od pewnego czasu widoczny jest również trend zatrudniania pracowników z Dalekiego Wschodu. O czym jednak należy pamiętać decydując się na takie rozwiązanie?

– W ostatnim roku mocno wzrosły wyniki eksportowe branży mięsnej, o ponad 20 proc., co najlepiej obrazuje rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą, przez które trzeba coraz dalej sięgać po pracowników, żeby utrzymać polską przewagę konkurencyjną – stwierdziła Marczak. – Jest taki trend na rynku, że poza Ukrainą i Wspólnotą Niepodległych Państw, pracownicy są sprowadzani z Azji, ale trzeba pamiętać, że nie dotyczą ich uproszczone regulacje legalizacji pobytu i pracy. Proces ten trwa nawet do 6 miesięcy – podkreśliła.

Kryzys energetyczny

Jednym z największych wyzwań z jakimi mierzy się obecnie branża mięsa jest kryzys energetyczny.

– Wybuch wojny w Ukrainie postawił nas w obliczu całkiem innego świata biznesowego i geopolitycznego, co skutkuje kryzysem energetycznym. (…). Ceny nośników energii wzrosły o prawie 42 proc. Rozpatrując tę kwestię w aspekcie branży mięsnej należy wspomnieć o niedawnej ustawie o zamrożeniu cen energii, którą niestety nie zostały objęte duże podmioty, które będą musiały te koszty przerzucić na produkty końcowe – wskazała Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. –Wzrost cen energii i cen produktów może również spowodować, że staniemy się mniej konkurencyjni cenowo w zakresie eksportu produktów mięsnych. Ponadto w przypadku rosnących cen energii zakłady mogą iść w tym kierunku ograniczania wielkości produkcji – dodała.

Ciechomska podkreśliła również, że branża spożywcza wciąż nie została wpisana na listę podmiotów infrastruktury krytycznej. „Nie ma w tym momencie zapisów legislacyjnych w tej kwestii, są deklaracje ze strony ministra Kowalczyka”, jak stwierdziła.

Nowe rynki eksportowe

W dyskusji pojawiły się jednak i pozytywne akcenty. Dotyczyły one przede wszystkim nowych rynków eksportowych. Jak informowała Ciechomska, bieżący rok przyniósł sukces m.in. w zakresie możliwosci eksportu drobiu do USA. Odbył się również audyt służb weterynaryjnych Wietnamie, który miał za zadanie umożliwić eksport na ten rynek. Ekspertka z UPEMI wyraziła nadzieję, że będzie to możliwe jeszcze w tym roku. Wiele dzieje się także w Korei Południowej. Z początkiem września Korea uznała regionalizację i zniosła embargo na mięso drobiowe i wieprzowe pochodzące z rynków unijnych. Ponadto jeszcze w tym roku planowana jest wizyta studyjna w tym kraju, tym razem w sprawie wołowiny.

– Kolejnym atrakcyjnym rynkiem jest Japonia. Importerzy japońscy są bardzo zainteresowani naszym surowcem, gdyż jesteśmy konkurencyjni cenowo i zapewniamy wysoką jakość. Niemal 30 polskich zakładów posiada uprawnienia w zakresie eksportu na ten rynek, co przekłada się na wyniki eksportowe. W ciągu 4 lat eksport na rynek japoński wzrósł z 800 ton do 10 tys. ton – zaznaczyła Ciechomska.

Branża mus być elastyczna – również w zakresie produktów wegańskich

Z kolei Piotr Her, prezes zarządu SuperDrob SA, podkreślił, że sytuacja wymusiła na branży płynne dostosowywanie się do zmian. Zaznaczył, że branża mięsna musi być elastyczna oraz gotowa na dywersyfikowanie palety produktów, m.in. poprzez produkty wegańskie, ryby, owoce morza czy karmy dla zwierząt.

– Staramy się dywersyfikować produkcję i dostarczać szeroką paletę produktów, gdyż jesteśmy dzięki temu elastycznym partnerem dla sieci handlowych i możemy rozwiązywać problemy, które pojawiają się przy tak zmiennym otoczeniu – mówił Her.

Perspektywy na 2023 r.

Czego, po tak trudnym roku, można się spodziewać w 2023 r.? Oczywiście trudno o konkretne prognozy, jednak zdaniem Ciechomskiej wysoka inflacja i niestabilna sytuacja rynkowa będą skłaniać do ostrożności, szczególnie w zakresie inwestycji.

Ekspertka nawiązała również do Zielonego Ładu, który może skutkować ograniczeniem wydajności produkcji rolno-spożywczej, dodając, że w czasie wojny i kryzysu energetycznego „powinniśmy skupić się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego”.

Zdaniem Ciechomskiej w 2023 r. utrzymają się trendy prośrodowiskowe i proekologiczne, szczególnie te mające na celu wykorzystanie zielonej energii, gdyż pozwala ona nie tylko ograniczyć emisyjność produkcji, ale i rozwiązać problem z kryzysem energetycznym. Firmy będą poszukiwały nowych źródeł energii, inwestując przede wszystkim w biogazownie i fotowoltaikę, jak stwierdziła.

Z kolei Her wskazał, że głównym czynnikiem decydującym o sytuacji branży w przyszłym roku będzie rozwój sytuacji w Ukrainie.

– Sytuacja może się rozwinąć bipolarnie, albo wojna zatrzyma się natychmiast, albo infrastruktura krytyczna zostanie zbombardowana i okaże się, że to Polska będzie musiała wykarmić tych ludzi – mówił Her. – Obecnie skupiamy się na inwestycjach, które pozwolą nam osiągnąć pewną niezależność, dążymy do gospodarski obiegu zamkniętego – dodał.

Zaś Grzegorz Kłos, prezes zarządu Ed Red SA, wskazał, że przyszły rok przyniesie duże rozwarstwienie w strukturze zakupowej, tj. zwiększy się udział zakupu produktów najtańszych oraz drogich.

Do opinii tej odniosła się Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia SA, tłumacząc, że właśnie w tego powodu nie można zawieść zaufania konsumentów w zakresie jakości.

– Jeśli będziemy gonić cenę deprecjonując jakość produktów, to stracimy zaufanie konsumenta, który po tym trudnym okresie będzie pamiętał które firmy były konsekwentne i transparentne – podkreśliła.

Na zakończenie przeprowadzona została ankieta na temat głównych wyzwań dla branży mięsnej. Większość, tj. 69 proc. ankietowanych wskazała na wzrost kosztów, w tym energii i kosztów pracy, 17 proc. na skutki agresji Rosji na Ukrainę, m.in. wzrost cen surowców i utrudnienia w logistyce, 10 proc. na trend roślinny i presję na zmniejszenie spożycia mięsa, zaś 4 proc. na rosnące obciążenia fiskalne dla branży.