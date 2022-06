To, czego obecnie doświadcza branża mleczarska, skłania do śmiałej tezy – nadchodzi kryzys i trzeba się na to przygotować, jak wskazują organizatorzy 19. FSM dodając, że właśnie dlatego tak ważne jest, aby już teraz rozpocząć dyskusję i działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego. Doskonałą okazją do tego będzie 19. FSM.

Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja odbędzie się w Białymstoku 7-8 września 2022 r.

W Międzynarodowym Forum Spółdzielczości Mleczarskiej udział wezmą nie tylko przedstawiciele branży mleczarskiej, ale również eksperci i radcy rolni z wielu krajów. Podczas dwóch dni konferencji podejmą dyskusje na najbardziej aktualne tematy związane z przemysłem mleczarskim.

W ramach konferencji będą dyskutować na temat kondycji polskiego, europejskiego i światowego mleczarstwa oraz wyzwań, jakie stawia nowa perspektywa unijna - szczególnie Europejski Zielony Ład (osiągnięcie neutralności klimatycznej krajów Unii Europejskiej do 2050 r.) i nowa Wspólna Polityka Rolna (wsparcie z Unii Europejskiej dla rolników). Uczestnicy będą zastanawiać się również, w jaki sposób pandemia COVID-19 zmieni rynek mleka. Tegorocznej edycji Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej będzie przyświecał także cel promowania modelu spółdzielczego jako optymalnego dla rozwoju rolnictwa.

„Starego porządku, w którym cieszyliśmy się obfitością mleka i coraz większym dostępem do rynku, już nie ma. Zwłaszcza ostatnie pięć lat to prawdziwe przestawienie rzeczywistości mleczarskiej. Od kierunków politycznych po geopolitykę, nadszedł czas, aby zastanowić się, jaka droga przed nami” – jak stwierdziła Alice O’Donovan, doradca prawny i polityczny Eucolait, która podczas 19. FSM omówi możliwości dostosowania się do nowej rzeczywistości mleczarskiej.

Sektor mleczarski czekają ogromne zmiany związane z implikacjami zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, pandemii, czy też europejskimi planami klimatycznymi. To, czego obecnie doświadcza branża mleczarska, skłania do śmiałej tezy – nadchodzi kryzys i trzeba się na to przygotować, jak wskazują organizatorzy, dodając, że właśnie dlatego tak ważne jest, by już teraz rozpocząć dyskusję i działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego. Doskonałą okazją do tego będzie 19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, które już we wrześniu będzie gościć wybitnych ekspertów.

Wśród zaproszonych gości będą, m.in. Pekka Pesonen - sekretarz generalny Copa Cogeca, Alexander Anton - sekretarz generalny EDA, Jerzy Plewa - ekspert TeamEurope, były dyrektor generalny DG Agri. Przedstawiciele rządu amerykańskiego - USDA, szefowie największych europejskich organizacji i związków przetwórców i producentów mleka, a także radcowie rolni np. Francji, Niemiec, Holandii i wielu innych krajów.

Międzynarodowy poziom, eksperci z całego świata, ogromna dawka fachowej wiedzy, wspaniała atmosfera oraz szansa na rozwój - to właśnie jest Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, jak podkreślają organizatorzy.

19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbędzie się w dniach 7 – 8 września 2022 r. w Białymstoku. Jak zaznaczają organizatorzy, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, już dziś warto podjąć decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu.