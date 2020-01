Giełda GDT: Indeks cen przetworów mlecznych wraca na dobry kurs

Pierwsza w tym roku aukcja na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade zakończyła się dodatnim wynikiem, co przełamało serię spadków notowań produktów mleczarskich z końca ubiegłego roku.

Aukcja z 7. stycznia na giełdzie Global Dairy Trade była pierwszą w tym roku, a jednocześnie pierwszą, która od kilku tygodni zakończyła się na plusie. Tym razem ogólny indeks cenowy wzrósł o 2,8 proc.

Dodatni wynik ostatniej sesji, co się zdarza niezwykle rzadko, wpłynął na podwyżki we wszystkich kategoriach oferowanych produktów mleczarskich, z których największy wystąpił w przypadku kazeiny (+ 8,6 proc.) oraz maślanki w proszku (+ 7,4).

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 2,3 proc.,

• Masło – wzrost o 3,7 proc.,

• Maślanka w proszku – wzrost o 7,4 proc.,

• Ser Cheddar – wzrost o 3,7 proc.,

• Laktoza – wzrost o 2,1 proc,

• Kazeina podpuszczkowa – wzrost o 8,6 proc.,

• Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 5,4 proc.,

• Serwatka w proszku – indeks nie dostępny,

• Pełne mleko w proszku – wzrost o 1,7 proc.

Na szczęście nie doszło do kolejnego spadku notowań produktów mleczarskich, co wyznaczałoby już niekorzystny trend rynkowy. Zdecydowane odbicie indeksu cenowego wpłynęło na poprawę nastrojów w branży z początkiem nowego roku. Ta pozytywna zmiana kursu sprawi być może, że nie dotrze do nas echo poprzednich spadków.