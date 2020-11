Giełda GDT: Odbicie cen produktów mleczarskich

Notowania produktów mleczarskich na giełdzie Global Dairy Trade ulegają naprzemiennej rotacji. Ostatnia sesja zakończyła się jednak na plusie.

Na ostatniej aukcji z 17. listopada br. na GDT, ogólny indeks cenowy uległ wzrostowi o 1,8 proc., co jest dobrą wiadomością po poprzednim spadku notowań produktów mleczarskich.

W efekcie wzrostu ogólnego indeksu cenowego, zdrożała większość kategorii produktów mleczarskich. Największy wzrost wystąpił w przypadku bezwodnego tłuszczu mlecznego (+ 4,1 proc.). Potaniały zaś jedynie dwie kategorie: ser Cheddar i laktoza, z czego dość dramatyczny spadek zaliczyła laktoza (- 18,8 proc.).

W notowaniach nadal niedostępny jest indeks serwatki w proszku. Tego dnia sprzedano ogółem 35 303 t produktów mleczarskich, czyli niemal tyle samo, co w poprzedniej aukcji.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 4,1 proc.,

• Masło – wzrost o 0,4 proc.,

• Maślanka w proszku – nie oferowana,

• Ser Cheddar – spadek o 3,5 proc.,

• Laktoza – spadek o 18,8 proc.,

• Odtłuszczone mleko w proszku – wzrost o 2,5 proc.,

• Serwatka w proszku – indeks niedostępny,

• Pełne mleko w proszku – wzrost o 1,8 proc.

Sinusoida notowań produktów mleczarskich na giełdzie Global Dairy Trade, póki co nie przełożyła się na sytuację cenową surowca. Na krajowym rynku mleka w ostatnim czasie odnotowywane są wzrosty cen. Zdaniem analityków taka sytuacja utrzyma się co najmniej do końca bieżącego roku.