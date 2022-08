Rabobank opublikował listę dwudziestu czołowych firm mleczarskich świata. Jak zmieniły się pozycje liderów branży mleczarskiej przez ostatni rok?

Rabobank opublikował coroczny ranking Global Dairy Top 20, w którym wyróżnia największe firmy mleczarskie świata.

Jak zaznacza Rabobank, łączne obroty firm z listy Global Dairy Top 20 wzrosły o 9,3 proc. w przeliczeniu na USD, po spadku o 0,1 proc. w ubiegłym roku. Aktywność fuzji i przejęć przez 20 największych firm, która w 2021 r. była stosunkowo stabilna w porównaniu z 2020 r., spadła w pierwszej połowie 2022 r., kiedy ogłoszono około 10 transakcji w porównaniu z około 30 transakcjami z poprzedniego roku.

Spośród 20 największych gigantów mleczarskich pięć firm spadło w tegorocznym rankingu, sześć przesunęło się w górę, osiem utrzymało tę samą pozycję, co w 2021 r. Pojawił się również jeden nowy gracz.

Pięć największych firm w 2022 roku to:

Lactalis (Francja), Nestlé (Szwajcaria), Danone (Francja), Dairy Farmers of America (Stany Zjednoczone), Yili (Chiny).

Te same firmy pojawiły się w pierwszej piątce w ubiegłorocznym rankingu, choć w 2021 r. trzecie miejsce należało do Dairy Farmers of America, zaś w tym przypadło Danone.

Do firm, które wskoczyły w tegorocznym rankingu na wyższe pozycje niż w 2021 r. należą też Mengniu z Chin (o 2 pozycje), francuska Savencia (o 2 pozycje), Sodiaal z Francji (o 3 pozycje), niemiecki Müller (o 3 pozycje), oraz indyjska firma Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd, która podskoczyła aż o 5 pozycji.

Z kolei firmy, które spadły na niższe pozycje, poza wspomnianą Dairy Farmers of America, to: holenderska Friesland Campina (o 1 pozycję), duńsko-szwedzka Arla Foods (o 1 pozycję), japońska firma Meiji (o 2 pozycje) i niemiecka DMK, która spadła aż o 6 pozycji.

Nowością w rankingu jest zajmująca ostatnie miejsce brytyjska firma Froneri, która wykazała przychody na poziomie 5,0 mld USD. Z kolei firma, która z rankingu wypadła to Kraft Heinz. W zeszłym roku zajmowała ona pozycję piętnastą.

Dane dotyczące obrotów firm obejmują głównie sprzedaż mleka na podstawie danych finansowych za 2021 r. oraz umowy fuzji i przejęć zawartych między 1 stycznia a 30 czerwca 2022 r.