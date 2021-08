Głownia guzowata nie zaszkodzi bydłu

Czy głownia guzowata występująca na kukurydzy może zaszkodzić krowom? Czy jej obecność wpływa na wartość żywieniową? Na te pytania odpowiedział dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Głownia guzowata należy do tej samej klasy grzybów, co grzyby jadalne. Jej systematyczna przynależność wskazuje na to, jakim jest grzybem. Co więcej, w kraju z którego pochodzi kukurydza, czyli w Meksyku, głownia guzowata jest przysmakiem zjadanym przez ludzi.

Obecność głowni guzowatej w TMR nie jest żadną dyskwalifikacją takiej paszy - przyznaje dr Roman Warzecha.

Głownia nie wytwarza mykotoksyn.

Jej obecność na kukurydzy - zasiedla kolby - powoduje obniżenie plonu ziarna.

Rolnicy często pytają, czy narośla nie są szkodliwe dla zwierząt oraz ludzi. Dr Warzecha podkreśla wyraźnie: głownia nie jest szkodliwa dla ludzi lub zwierząt, gdyż nie wytwarza mikotoksyn, jak to robią inne grzyby głównie z rodziny Fusarium.