W oborach na podłodze, ścianach czy elementach wyposażenia często można zobaczyć białe, długie na ok. 2 cm larwy z długimi ogonkami. Są to larwy gnojki wytrwałej - muchówka z rodziny bzygowatych.

Gnojka wytrwała (Eristalis tenax), znana również jako gnojka trutniowata to powszechnie występująca w Polsce muchówka z rodziny bzygowatych. Charakteryzują ją dość duże rozmiary, pękata budowa i czarny odwłok z brązowymi pasami, przez który nieco przypomina pszczołę. Jednak najłatwiej rozpoznać ją w stadium larwy, ze względu na charakterystyczny „ogonek”.

Białe larwy z długimi witkami

Larwy gnojki wytrwałej można często spotkać w oborach z podłogą szczelinową i zbiornikami na gnojowicę pod posadzką. Zamieszkują one zbiorniki zanieczyszczone wszelkiego rodzaju substancjami organicznymi, w których unoszą się z owymi „ogonkami” wystawionymi nieco ponad wodę, jednak przepoczwarzają się na lądzie. To właśnie wtedy można zobaczyć na podłodze, ścianach czy elementach wyposażenia obory białe, długie na ok. 2 cm larwy z długimi witkami. Niestety czasami zdarza im się to robić masowo i wtedy mogą przysporzyć pewnych problemów.

Gnojki odfiltrowują wodę ze szczątków organicznych i bakterii.

W rzeczywistości owe ogonki są rurkami oddechowymi, które składają się z trzech elementów, które gnojka może wysuwać teleskopowo. Rurki oddechowe mogą osiągnąć długość nawet 10 cm, co pozwala larwom na dość głębokie zanurzenie w zbiorniku. Zazwyczaj bytują one jednak głębokości ok. 3-4 cm, gdzie odfiltrowują wodę ze szczątków organicznych i bakterii.

Gnojkę można spotkać przez większą część roku, jednak najliczniej występuje latem i jesienią. Warto pamiętać, że dorosłe gnojki są pożytecznymi zapylaczami.