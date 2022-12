Różnorodność systemów produkcji w Polsce jest ważnym elementem bezpieczeństwa żywnościowego, jak tłumaczył dr Gołębiewski dodając, że w przypadku dłuższego blackoutu to zwierzęta z ekstensywnych gospodarstw byłyby gwarantem dostępu do żywności, gdyż „wytrzymają pasąc się na rowie, czego wysokowydajne sztuki nie zniosą”.

Jak tłumaczył dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, podczas VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, aktualne tempo wzrostu produkcji żywności jest niewystarczające, gdyż wynosi niespełna 1,3 proc., podczas gdy powinno osiągać 1,75.

– Liczba ludności nieustannie rośnie, a my spowalniamy produkcję żywności przez różne przepisy, czasami wręcz odrealnione. Powinniśmy dążyć do zrównoważenia produkcji żywności, ale w rozważny sposób, przede wszystkim dbając o dostępność żywności – tłumaczył.

Z drugiej strony dr Gołębiewski zaznaczył, że nie oznacza to, że niewielkie gospodarstwa zajmujące się produkcją ekstensywną nie są pożądane, gdyż one również są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego.

– Warto sobie jednak wyobrazić blackout. Wyobraźmy sobie intensywną produkcję zwierzęcą podczas półrocznego blackoutu. Które gatunki przeżyją? Pierwsze padną wielkie brojlerownie, których wentylacja może pociągnąć jakiś czas na generatorach, ale potem padnie. Następnie upadną wielkie fermy trzody chlewnej, zaś później duże gospodarstwa mleczne ze zautomatyzowanymi systemami doju. Nie potrwałoby to długo, ponieważ kto wydoi 500 krów ręcznie? – pytał dr Gołębiewski.

– Bioróżnorodność, która jest obecnie lekceważona, jest gwarantem przetrwania, ponieważ pozwala dobrać gatunki m.in. do ekstensywnego działania w warunkach kryzysowych – tłumaczył prelegent.

– Nie zapominajmy o tym, że nie tylko musimy mieć wysokowydajne zwierzęta, ale dla równowagi powinniśmy zadbać również o losy tych mniej wydajnych, ponieważ jak zgasną ostatnie światła, to one będą gwarantem dostępu do żywności, to one wytrzymają pasąc się na rowie, czego wysokowydajne sztuki nie zniosą – wskazał dr Gołębiewski. – W mojej ocenie warto spojrzeć na to tak, że bezpieczeństwo żywnościowe i różnorodność idą w parze. Różnorodność systemów produkcji w Polsce jest gwarantem bezpieczeństwa naszych obywateli w zakresie dostępu do żywności. Nie powinniśmy nikogo wtłaczać w schematy. Zróżnicowana produkcja jest odporniejsza na nagłe zmiany – tłumaczył.