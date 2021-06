Grupa Mlekovita przejmuje dwa kolejne zakłady mleczarskie, łącznie jest ich 22

Grupa Mlekovita wciąż się dynamicznie rozwija, o czym świadczy włączenie do struktur kolejnych podmiotów. Z dniem 1 lipca br. do Grupy dołączą kolejne podmioty: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka w Kaliszu, rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 22.

Jak informuje Mlekovita, połączenie z Grupą pozwoli na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego włączanych podmiotów. W celu zapewnienia optymalizacji produkcji zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie specjalizował się w produkcji galanterii: twarogów, masła, mozzarelli, śmietany i miksu tłuszczowego. Specjalizacja produktowa w Kaliszu to zaś przede wszystkim asortyment serów twarogowych i śmietankowych, m.in.: twarogów sernikowych i piekarniczych, w tym twarogu sernikowego o 18-procentowej zawartości tłuszczu, mascarpone czy kanapkowych serków śmietankowych.

– Stale dokonująca się koncentracja produkcji i przetwórstwa sprawia, że sektor mleczarski staje się coraz bardziej wyspecjalizowany. Jednym z niezbędnych ku temu kroków jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta waśnie przeprowadzana pozwala na dalsze niezakłócone funkcjonowanie zakładów w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kaliszu, w tym zapewnienie odbioru surowca dotychczasowym producentom mleka – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

– Zgodnie z naszą realizowaną od wielu lat strategią dążymy do bycia firmą globalną. W związku z tym jesteśmy strategicznie otwarci na ekspansję poprzez rozwój w ramach zwiększania liczby spółdzielni w Grupie Mlekovita i niezmiennie zapraszamy do połączenia z nami dobre i rentowne spółdzielnie – dodaje.