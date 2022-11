Producenci zapewniają, że dzięki falistej budowie główki guma ta dopasowuje się do różnych wielkości strzyków w stadzie i w ten sposób zapewnia równomierny dój krów, fot. A. Troska

Stimulor StressLess to guma strzykowa, która zdobyła aż dwa złote medale na targach EuroTier. Dzięki falistej wardze główki potrafi się ona dostosować się do strzyków różnej wielkości.

Ważnym punktem targów EuroTier jest przyznanie nagród produktom wyróżniającym się w zakresie innowacyjności. W tym roku jeden z czterech złotych medali „Innovation Award EuroTier” trafił do firmy Siliconform Vertriebs GmbH & Co. KG za Stimulor StressLess. Rozwiązanie to zdobyło również nagrodę „Animal Welfare Award”, która przyznawana jest rozwiązaniom szczególnie innowacyjnym w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt.

Stimulor StressLess to guma strzykowa, która zgodnie z zapewnieniem producentów ma umożliwić dopasowanie gumy do strzyków różnej wielkości. Rozwiązanie to ma niwelować problem zbyt silnego ściskania w przypadku dużych strzyków, które mocno obciąża tkanki, oraz zapobiegać spadaniu aparatu udojowego ze strzyków zbyt małych, które mają problem z uszczelnieniem standardowych kubków udojowych.

Falista konstrukcja Stimulor StressLess sprawia, że ta guma strzykowa wyraźnie wyróżnia się na tle tradycyjnych rozwiązań. Zintegrowana, adaptacyjna warga główki gumy strzykowej umożliwia dojenie różnych strzyków przy pomocy tej samej gumy strzykowej. Nowy, falisty kształt wargi reaguje na różnicę ciśnień w gumie strzykowej i w razie potrzeby umożliwia dopływ powietrza z zewnątrz w celu wyrównania ciśnienia. Zapobiega to zbyt wysokiemu podciśnieniu w główce, opóźnia wspinanie się kubka udojowego i zmniejsza obciążenie tkanek. W ten sam sposób struktura w kształcie fali reguluje lub zamyka się ponownie w odpowiednim momencie utrzymując podciśnienie w główce na idealnym poziomie, aby utrzymać kubek na wymieniu. Zapobiega to niepożądanemu przedostawaniu się powietrza lub odpadaniu kubków udojowych.

Producenci zapewniają, że dzięki falistej budowie główki guma ta dopasowuje się do różnych wielkości strzyków w stadzie i w ten sposób zapewnia równomierny dój krów.