Wśród szerokiej oferty systemów udojowych na uwagę zasługuje ciekawa, choć mało popularna hala udojowa typu swing over. Jej zaletą jest m.in. krótszy czas doju.

Podstawowym wyróżnikiem hal udojowych typu swing over jest fakt, że jeden rząd aparatów udojowych obsługuje obie strony hali udojowej. Podczas użytkowania tej hali nie ma przestojów i aparaty praktycznie cały czas są w użytku.

- Zdecydowaną przewagą tego typu rozwiązań jest wydajność. W przypadku konwencjonalnych hal udojowych aparat udojowy jest na krowie tylko przez 50 proc. ogólnego czasu dojenia. Natomiast w przypadku swing overa, kiedy wykorzystujemy jeden aparat na prawą i lewą stronę zwiększamy udział w czasie doju tego aparatu do 95 proc. – mówi Leszek Szwarc z Dairymaster.

Ja mówi Leszek Szwarc w przypadku hali swing over krowy dojone są o ok. minutę szybciej. Wynika to z naśladowania naturalnego procesu pobierania mleka przez cielę. W praktyce wygląda to tak, że w fazie doju wykorzystywane jest podwyższone podciśnienie, a w fazie spoczynku obniżone, podobnie jak odbywa się to podczas ssania strzyka przez cielę.

Warto zauważyć, że takie rozwiązanie jest tańsze na etapie inwestycji, gdyż liczba aparatów, w które trzeba wyposażyć halę udojową, jest zredukowana o połowę.