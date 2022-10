Pietrasina: Nowoczesne podejście skupia się na ustaleniu DCAD, czyli równowagi kationowo-anionowej, fot. A.T.

Nieprawidłowa gospodarka wapniowa wiąże się z wieloma problematycznymi konsekwencjami a warto wiedzieć, że na 1 krowę z kliniczną hipokalcemią przypada aż 8-9 krów z subklinicznym niedoborem wapnia, jak informuje nas lek. wet. Oskar Pietrasina.

Zapobiegając hipokalcemii należy odpowiednią uwagę poświęcić dodatkom witaminowo-mineralnym zadawanym w czasie zasuszenia.

Nowoczesne podejście skupia się na ustaleniu DCAD, czyli równowagi kationowo-anionowej.

Na gospodarkę wapniową negatywnie wpływają kationy, szczególnie potasu i sodu.

Należy pamiętać, aby nie zadawać krowom zasuszonym TMR-u laktacyjnego uzupełnionego o dodatki dla krów w okresie przedporodowym.

– Hipokalcemia, tj. niedobór wapnia, najczęściej uwidacznia się u krów w postaci zalegania, zatrzymywania łożyska oraz opóźnionej inwolucji macicy, co generuje problemy w zakresie rozrodu. Ponadto sprzyja spadkom odporności i przemieszczeniom trawieńca, ponieważ niedobór wapnia powoduje osłabienie kurczliwości nie tylko mięśni szkieletowych, ale i mięśni macicy oraz żołądków – tłumaczy lek. wet. Oskar Pietrasina kierownik przychodni weterynaryjnej OVET w Krotoszynie.

Jak zapobiegać hipokalcemii?

Co w takim razie robić, żeby uniknąć hipokalcemii u naszych krów? Jakie jest nowoczesne podejście do tego zagadnienia? Na co warto zwrócić uwagę? Pietrasina odpowiada na te pytania w artykule.