Hodowca o ekoschematach: Zmuszanie do redukcji powierzchni upraw paszowych

Chrostowski: Nie rozumiem dlaczego kukurydza jest tępiona w tzw. ekoschematach, skoro hektar kukurydzy produkuje cztery razy więcej tlenu niż hektar lasu, fot. Shutterstock

Jestem trochę rozczarowany. Postały tzw. ekoschematy, które będą zmuszały hodowców do redukcji powierzchni upraw paszowych. Jest to moim zdaniem krzywdzące. Nie rozumiem dlaczego kukurydza jest tępiona. Skoro hektar kukurydzy produkuje cztery razy więcej tlenu niż hektar lasu, to powinna być wspierana – stwierdza Wojciech Chrostowski, hodowca z Podlasia.

Wojciech Chrostowski, hodowca bydła mlecznego z województwa podlaskiego, pytany o zainteresowanie skorzystaniem z dopłaty dobrostanowej, zaznacza, że doświadczenie podpowiada mu, że wszystkie wymogi będą znane dopiero po rozpoczęciu naboru, więc na razie wstrzymuje się z decyzją. – Muszę najpierw szczegółowo zapoznać się z tymi wszystkimi wymaganiami, a życie uczy, że tak naprawdę wszystkie wymogi będą znane dopiero 15 marca, gdy ruszy nabór. Wtedy będę mógł podjąć konkretną decyzję – stwierdził Chrostowski. Czytaj więcej Czy rolnicy wykorzystają potencjał ekoschematu dobrostan zwierząt? Zmuszanie do redukcji powierzchni upraw paszowych Chrostowski podkreśla także, że jest trochę rozczarowany ekoschematami. – Aczkolwiek jestem trochę rozczarowany tym wszystkim co się dzieje, postały tzw. ekoschematy, które będą zmuszały hodowców do redukcji powierzchni upraw paszowych. Hodowcy będą musieli albo zrezygnować z tych dopłat, albo nie uprawiać kukurydzy, tylko coś innego. Jest to moim zdaniem krzywdzące – dodał. Czytaj więcej Wymogi nowej WPR: Kukurydza na maks. 65 proc. powierzchni – Nie rozumiem dlaczego kukurydza jest tępiona w tzw. ekoschematach. Skoro hektar kukurydzy produkuje cztery razy więcej tlenu niż hektar lasu, to powinna być wspierana, a ewidentnie jest potępiana. Urzędnicy nie lubią kukurydzy – mówił. Zobowiązania długie, ale zmiany szybkie Nasz rozmówca zaznaczył także, że zmiany przepisów nie uwzględniają wcześniejszych zobowiązań hodowców. – Jak hodowca planuje inwestycje, bierze kredyt, ODR robi biznesplan, w którym planowane są zasiewy. Kredyt jest na 15 lat, jednak nikt nie bierze poprawki na ryzyko związane z wymysłami polityków w międzyczasie – tłumaczył dodając, że później okazuje się, że gospodarstwo będzie pozbawione pewnych dopłat, jeśli rolnik będzie uprawiał zgodnie z biznesplanem, na podstawie którego dostał kredyt. Biurokracja niszczy opłacalność i poczucie bezpieczeństwa W ocenie Chrostowskiego twórcy programów i strategii dla rolnictwa często nie patrzą na to jak wygląda struktura polskiego rolnictwa i przez nadmierną biurokrację podcinają skrzydła rolnikom starającym się rozwijać swoje gospodarstwa. – Biurokracja utrudnia nam życie zamiast ułatwiać. Niszczy opłacalność, bezpieczeństwo i optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Naszym problemem powinna być tylko pogoda i ceny zbytu, a dochodzą do tego jeszcze pomysły polityków, które utrudniają nam życie – podsumował nasz rozmówca.

