Konkurs „Innowacyjny Farmer 2022” jest nową formą promowania nowoczesnego rolnictwa skierowaną również do hodowców bydła – producentów mleka i bydła mięsnego. Zgłoś swoje gospodarstwo i zmieniaj z nami polskie rolnictwo!

Według definicji innowacja to „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”.

Rolnik, ze względu na swoją wszechstronność prowadzonej działalności, jest niejako zmuszony do wprowadzania nowych rozwiązań, aby ułatwić sobie codzienną pracę. Wystarczy odwiedzić fora rolnicze, aby przekonać się, że „patentów” na usprawnianie pracy w rolnictwie nie brakuje.

Również realizowana polityka rolna UE, która kładzie duży nacisk na zwiększanie dobrostanu, ochronę klimatu i produkcję niskoemisyjną, motywują do innowacyjnych zmian, znajdujących równowagę między produkcją, a środowiskiem.

Hodowla bydła, a w szczególności produkcja mleka jest sektorem, który w ostatnich latach przeszedł rewolucyjne zmiany. Doskonalenie zwierząt, nowoczesne budynki, innowacyjne urządzenia do obsługi stada – wszystko to wpływa na wzrost wyników produkcyjnych, a co za tym idzie wyników ekonomicznych prowadzonej działalności.

Jeżeli rozwijasz aktywnie swoje gospodarstwo, wprowadzasz nowe rozwiązania i chcesz podzielić się swoimi pomysłami z innymi, zgłoś swoje gospodarstwo do konkursu „Innowacyjny Farmer 2022”.

Współpracujesz z ciekawym gospodarstwem - doceń je i zgłoś do konkursu

Rolnicy mogą się zgłaszać indywidualnie ale mogą być też nominowani do udziału w konkursie przez podmioty z branży agro, np.: firmy prywatne, organizacje branżowe, jednostki naukowe oraz administracji państwowej.

Dlatego, jeśli współpracujesz z ciekawym gospodarstwem, pomagasz w jego rozwoju, wspierasz wiedzą i doradztwem, to doceń je i zgłoś je do konkursu!

Zrób to przez arkusz zgłoszeniowy lub zostaw kontakt do rolnika, którego gospodarstwo chcesz wyróżnić, pod adresem: konkurs.farmer@ptwp.pl a my zweryfikujemy nominację.

Nie zmarnuj tej szansy, by pomóc promować rolnictwo i pokazywać rozwój polskich gospodarstw!