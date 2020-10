Hodowcy bydła i producenci mleka chcą spotkania z Premierem

Z prośbą o spotkanie w imieniu hodowców bydła i producentów mleka w sprawie „Piątki dla zwierząt” zwrócił się do Premiera RP Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM.

- Bardzo duży niepokój wśród rolników budzi nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Ta nowelizacja ustawy, forsowana przez partię rządzącą, wywołała ogromne oburzenie nie tylko hodowców bydła i producentów mleka, ale także innych środowisk hodowlanych. Oburzenie jest ogromne, bo nikt z nimi tej ustawy nie konsultował. Dlatego, hodowcy bydła i producenci mleka zwracają się do Pana Premiera z prośbą o spotkanie i danie sobie szansy ponownej dyskusji w powyższej sprawie. Liczymy na to, że szczera analiza z Panem, powodów niepokoju na wsi, pozwoli podjąć przez Parlament RP oczekiwane przez rolników decyzje - napisał Leszek Hądzlik, prezydent PFHBIPM w piśmie skierowanym do Premiera RP.

Prezydent PFHBiPM podkreśla jednocześnie, że proponowane w ramach ustawy o ochronie zwierząt zmiany, będą rodzić liczne konflikty społeczne, jak również negatywne skutki gospodarcze zarówno dla rolników, jak i całego kraju.

Pismo skierowane przez Leszka Hądzlika do Premiera RP dostępne w całości w załączniku.