Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wystąpiły z wnioskiem o zmianę rozporządzenia z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Branża wnioskuje m.in. o „wskazanie w rozporządzeniu źródła regulacji prawnej określającego definicję pomieszczenia lub budynku”.

Brak definicji budynku/pomieszczenia wynika z faktu, że rozporządzenie dobrostanowe jest oparte na przepisach wynikających z odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 5 lit. b rozporządzenia 2021/2115, w którym również nie doprecyzowano sformułować budynek/pomieszczenie, jak wskazano w piśmie.

W celu uniknięcia rozbieżnych interpretacji ze strony rolników oraz urzędników kontrolujących i rozpatrujących wnioski o udzielenie wsparcia w ramach dobrostanu zwierząt w ocenie branży konieczne jest określenie definicji pomieszczenia lub budynku w rozporządzeniu dobrostanowym.

„Orzecznictwo sądowoadministracyjne w oparciu o rozumienie tego pojęcia w języku potocznym przyjmuje, że jest to lekka budowla w postaci dachu wspartego na słupach, która również stanowi budynek w rozumieniu rozporządzenia” – dodaje.

PZPBM i PZHiPBM proponują także zmiany w zapisach dotyczących wypasu i wybiegu poprzez zastąpienie w przypadku krów mamek oraz bydła opasowego rejestru wypasu i wybiegu oświadczeniem o zapewnieniu wypasu oraz wybiegu, tak jak miało to miejsce w latach 2020-2023 w ramach działania poprawy dobrostanu. Sugerują również rezygnację z określania godzin wybiegu na rzecz nieograniczonego i stałego dostępu od wybiegu zewnętrznego.

Głównym zarzutem rolników w stronę KPS jest jego biurokracja oraz nadmiar dokumentów administracyjnych, jak wskazują autorzy pisma.

„Z przyjętych do tej pory rozwiązań oraz zmian, pozytywnie zostały przyjęte te, które znosiły nadmiar skomplikowanych i nikomu niepotrzebnych rozwiązań kontrolno/administracyjnych, które negatywnie wpływają na postrzeganie tak dobrze początkowo przyjętego ekoschematu Dobrostan zwierząt” – podkreślają Związek i Zrzeszenie.

„KE nie wymaga prowadzenia takich dokumentów, więc są one postrzegane przez rolników jako wyraz nadgorliwości, nadmiernej biurokracji” – dodają.

Przedstawiciele hodowców zaznaczyli, że rozwiązanie przyjęte w poprzedniej WPR, opierające się na oświadczeniu, doskonale się sprawdziło oraz było dostosowane do sposobu utrzymywania bydła mięsnego.

„Szczegółowe potwierdzenie spełnienia wymogów związanych z praktykami wypasu i wybiegu nie musi polegać na tworzeniu dokumentów, ale w zupełności wystarczy oświadczenie, w treści którego będą zawarte wszelkie potrzebne informacje. Dodatkowo określenie czasu trwania wybiegu realnie jest nie do weryfikowania i jest to przepis martwy administracyjnie” – wskazano w piśmie.

Zrzeszenie i Związek zwróciły się także z prośbą o interpretację przepisów w zakresie płatności do opasów. W ocenie przedstawicieli branży obecnie „rolnicy nie posiadają wystarczającej wiedzy w tym zakresie, co może spowodować niepotrzebne zamieszanie”.

W ocenie branży dotychczasowy okres naboru pokazał jednoznacznie, że skomplikowane zasady powodują zniechęcenie, negatywny odbiór oraz tworzą złą atmosferę nawet w przypadku drobnych rozwiązań.

Zrzeszenie i związek poprosiły o przyjęcie proponowanych rozwiązań oraz podkreśliły, że najbardziej problematyczne zapisy nie są potrzebne ani wymagane przez KE.

„Przyjęcie naszych propozycji dawałoby nam argumenty do prowadzenia pozytywnej kampanii wokół ekoschematów. Dlatego też szczególnie prosimy o pozytywne rozpatrzenie i zastąpienie bezsensownych rejestrów wypasu i wybiegu, które nic nie wznoszą, oświadczeniami, jak to ma miejsce w przypadku ściółki i doskonale sprawdziło się w poprzedniej WPR, gdyż było dostosowane do prowadzonego sposobu hodowli oraz chowu bydła mięsnego” – podsumowano w piśmie.