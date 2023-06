Producenci bydła mięsnego w tegorocznej kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie mogą liczyć na kontynuację wsparcia do utrzymywanych zwierząt, które w nowym rozdaniu zostało rozszerzone o dodatkowe praktyki i grupy technologiczne.

Działania związane z dobrostanem zwierząt są jednymi z działań PROW 2014-2020 funkcjonujących od 3 marca 2020 r. Wsparcie finansowe ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt, nie uwzględnia jednak zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Celem działania dobrostanu zwierząt jest motywowanie rolników do promowania podwyższonych, wykraczających poza obowiązkowe standardów dobrostanu zwierząt. Wśród czynników, które mają wpływ na dobrostan zwierząt, można wymienić m.in. system utrzymania zwierząt, rodzaj podłoża, po jakim poruszają się zwierzęta, obsadę zwierząt w budynku, a także dostęp do wybiegu/pastwiska.

Wprowadzenie praktyk hodowlanych, które wykraczają poza minimalne obowiązkowe standardy utrzymania bydła, zapewnia zwierzętom możliwość realizowania naturalnych potrzeb behawioralnych, co przekłada się na lepsze ich samopoczucie, zdrowie, a co za tym idzie – produkcyjność. Pozwala to również ograniczać agresję między zwierzętami oraz eliminować zachowania patologiczne, polegające np. na wzajemnym okaleczaniu się. Poprawa dobrostanu zwierząt zdecydowanie i korzystnie wpłynie na wyniki produkcji oraz jakość produktów pozyskiwanych od tych zwierząt, a tym samym na zdrowie ludzi (...).