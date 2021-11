Hodowcy bydła mlecznego z Nowej Zelandii potrzebują zagranicznych pracowników

Producenci mleka z Nowej Zelandii są zaniepokojeni spodziewanym niedoborem pracowników z zagranicy, gdyby granice musiały pozostać zamknięte w przyszłym roku z powodu pandemii koronawirusa.

Dlatego stowarzyszenie mleczarskie Dairy NZ (DNZ), stowarzyszenie rolników Federated Farmers (FF) i sieć kobiet-producentów mleka (DWN) wezwały rząd do wpuszczenia do kraju, co najmniej 1500 zagranicznych pracowników w celu zaspokojenia wysokiego popytu na siłę roboczą podczas pracochłonnego okresu wycieleń.

Minister rolnictwa musi zezwolić na wyjątki od surowych przepisów dotyczących kwarantanny. Stowarzyszenia domagają się, aby pracownicy mogli przeprowadzać kwarantannę również w oddzielnych budynkach na terenie gospodarstwa, jeśli są w pełni zaszczepieni.

Miejsca kwarantanny a zatrudnienie obcokrajowców

Dyrektor zarządzający DNZ zwrócił uwagę, że trudności z uzyskaniem oficjalnych miejsc kwarantanny były w tym roku jedną z głównych przeszkód w wjeździe personelu zatrudnianego przy produkcji mleka.

– Poważne ograniczenie sektora mleczarskiego w zatrudnianiu pracowników międzynarodowych prowadzi do niedopuszczalnego poziomu stresu u rolników, co stwarza zagrożenie dla dobrostanu zwierząt i ogranicza produktywność przemysłu mleczarskiego – skarżył się dyrektor DNZ. Niedawne badanie przeprowadzone przez Dairy NZ i Stowarzyszenie Rolników wykazało, że połowa hodowców bydła mlecznego miała niedobór personelu.

Wymagane szybsze przybycie

Rzecznik stowarzyszenia FF powiedział, że procedury graniczne stosowane przez rząd w tym roku były niezwykle frustrujące dla rolników. Jeśli granice pozostaną zamknięte, konieczne jest uruchomienie procesów zapewniających rolnikom bezpieczeństwo i możliwość szybkiej rekrutacji personelu i znacznie szybszy jego wjazd do Nowej Zelandii.

Dyrektor zarządzający DWN, podkreślił, że poziom fizycznego i psychicznego wyczerpania na farmach nie jest już akceptowalny. Rolnicy mogliby zaoferować zagranicznym pracownikom bezpieczną kwarantannę na obszarach wiejskich, co również odciąży oficjalne obiekty kwarantanny. Stowarzyszenia chcą teraz prowadzić rozmowy z ministrem rolnictwa, aby pracownicy ze specjalnymi zezwoleniami mogli znaleźć się na fermach przed kolejnym okresem wycieleń w lipcu 2022 roku.