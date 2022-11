Na Akademii Mlecznego Biznesu zorganizowanej przez firmę De Heus, hodowcy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat żywienia bydła mlecznego, systemów doju, budownictwa inwentarskiego, ale również poznać prognozy dla rynku mleka.

To pierwsze takie wydarzenie zorganizowane przez firmę De Heus, które odbyło się w dwóch lokalizacjach w kraju. Jedno z nich miało miejsce w Jachrance k. Warszawy, gdzie przybyli rolnicy z Mazowsza i okolicznych województw. Na wstępie spotkania Paweł Kasprowicz, kierownik ds. bydła De Heus zaprezentował walizkę zawierającą 1 mln zł, zaznaczając, że jest to kwota jaką mogliby wspólnie zarobić hodowcy obecni na konferencji, gdyby każda z ich krów produkowała o 0,5 kg mleka więcej.

Jednym z ciekawszych wystąpień była prelekcja Łukasza Wyrzykowskiego, dyrektora generalnego IFCN - The Dairy Research Network. Jak podkreślał Wyrzykowski, mleko było i jest i będzie potrzebne, co wynika chociażby z rosnącej liczby ludności na świecie. Niedawno populacja światowa przekroczyła 8 mld osób, a w 2050 r. szacuje się, że będzie to już 10 mld. Przewiduje się jednocześnie, że do 2030 r. podaż będzie pokrywać popyt, jednak później będzie się obserwować niezaspokojenie popytu. W związku z czym można oczekiwać utrzymywania się wysokich cen surowca.

W kolejnej prezentacji Bernard Andrieu z firmy Lallemand wskazywał jak maksymalnie wykorzystać potencjał kiszonek. Jak podkreślał, łatwiej jest zwiększyć ilość zielonki wyprodukowanej z hektara niż zwiększyć ilość hektarów. Konieczne jest również osiągnięcie kompromisu pomiędzy jakością, a ilością zbieranej zielonki. Jako klucz do produkcji perfekcyjnej kiszonki Andrieu wskazywał jak najszybsze osiągnięcie spadku pH, co pozwala na prawidłowy przebieg procesu fermentacji.

O nieoczywistych źródłach oszczędności i zysku w gospodarstwie mówił z kolei Radosław Celiński, specjalista ds. techniczno – inwestycyjnych Agra-Matic De Heus. Celiński wskazywał jakie straty mogą wystąpić na skutek wystąpienia stresu cieplnego. Spadku produkcji o 2 – 3 kg dziennie można jednak uniknąć wykorzystując system chłodzenia krów przy pomocy odpowiednio rozmieszczonych wentylatorów. Ważne jest jednak skontrolowanie prędkości i kierunku przepływu powietrza, aby uniknąć turbulencji i uzyskać liniowy jego przepływ.