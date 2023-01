Podlascy hodowcy bydła mlecznego od lat rywalizują o miano najlepszych w kraju ze swoimi kolegami z Wielkopolski. Jedni i drudzy poszukują nasienia buhajów wyrównanych i poukładanych pod kątem wielu cech. Ci pierwsi w poszukiwaniu właśnie takich samców udali się do południowo-wschodniej Polski. Kierunek ich eskapady nie jest zaskoczeniem, jeśli przyjrzymy się jakości sprzedawanego w naszym kraju nasienia.

Hodowcy z Podlasia odwiedzili dwie duże hodowle. Jedną bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, drugą simentali.

Pytali o dobór samców i rozmawiali o selekcji.

Dowiedzieli się czym jest CytoFLOW oraz uzyskali odpowiedź na pytania dotyczące jakości nasienia wykorzystywanego w inseminacji. Uczestniczyli w pokazie samców, który specjalnie dla nich zorganizowała spółka z Krasnego.

Jeszcze w starym roku grupa kilkudziesięciu hodowców bydła mlecznego skupionych w Podlaskiej Izbie Rolniczej odwiedziła dwa gospodarstwa mleczne w południowo-wschodniej Polsce, jedno w Dębnie, drugie w Odrzechowej. Hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka gościli tam na zaproszenie Małopolskiego Centrum Biotechniki, gdyż tamtejsze laboratorium – w Krasnem – również przykuło ich uwagę.

Eskapada po hodowlach

Przystankiem dla hodowców z Podlasia był Rolniczo Wytwórczy Kombinat Spółdzielczy w Dębnie nieopodal Leżajska. Ta hodowla krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej szczyci się 230 dojnymi samicami, których wydajność wynosi 9,5 tys. kg mleka w laktacji. W gospodarstwie pracuje robot udojowy, co na Podkarpaciu jest swoistym ewenementem, a także stacja do odpajania cieląt. Oczywiście główne zainteresowanie hodowców zostało skierowane na samce, które w tym gospodarstwie są wykorzystywane do krycia samic.

ZD Odrzechowa - gdzie indziej można podziwiać simentale?

Kolejny punkt eskapady stanowił Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Odrzechowa, gdzie nie tak dawno postawiono nową oborę dla simentali. To gospodarstwo położone jest na malowniczych terenach wzdłuż przełomu Wisłoka na południowy wschód od Rymanowa. Prowadzi hodowlę bydła mlecznego i mięsno-mlecznego rasy simentalskiej. Średnia wydajność samic tej niewymagającej rasy sięga 6 tys. kg. Odrzechowa dorobiła się wielu matek buhajów. Oprócz bydła hoduje idealnie przystosowane do trudnych górskich warunków konie huculskie oraz od 2005 roku prowadzi hodowlę odtworzeniową ginącej w Polsce kozy karpackiej.

Co z jakością nasienia?

Oprócz wspomnianych hodowli, rolnicy z Podlasia obejrzeli laboratoria w Małopolskim Centrum Biotechniki oraz obory w których utrzymywane są samce. Podrzeszowska spółka jest fenomenem, gdyż we własnych obiektach utrzymuje buhaje od których pobierane jest nasienie. Jest ich blisko 50. Takie podejście do biznesu jest kosztowne, ale m.in. tym chce ona wyróżniać się od innych tego typu podmiotów w Polsce. Koszty, które w związku z tym ponosi przekładają się na jakość oferowanego hodowcom nasienia. Zapewne łatwiej jest zakupić zamrożone słomki z nasieniem gdzieś w świecie, a następnie zaoferować je producentom, niż prowadzić własnego programy hodowlane i badawcze. Dlatego nic dziwnego, że hodowcy z innych regionów Polski doceniając ten fakt, coraz częściej spoglądają właśnie na takie firmy. MCB jest podmiotem, który może pochwalić się m.in. wieloletnimi pracami badawczymi, które doprowadziły do wdrożenia marki własnej nasienia nazwanej CytoFLOW 2022.

Co to jest CytoFLOW?

Konwencjonalny metody oceny nasienia nie są w stanie zmierzyć, czy informacja genomowa, którą plemniki dostarczają odpowiednikowi gamet podczas zapłodnienia, jest wystarczająco nienaruszona, aby zapewnić wczesny rozwój zarodka i gwarantować w ten sposób hodowcom nasienie wysokiej jakości. Oznacza to, że otrzymane metodą konwencjonalną wyniki mają wrodzoną dużą zmienność, co czyni całą ich analizę mało obiektywną. Biorąc pod uwagę powyższe, Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem już kilka lat temu postanowiło włączyć do rutynowej oceny nasienia analizę wykonywaną przez cytometr przepływowy.

Agnieszka Pawlak, prezes MCB poinformowała hodowców o prowadzonych badaniach w Krasnem

W 2019 roku polityka jakościowa produktu (dawki inseminacyjnej) w Małopolskim Centrum Biotechniki zaczęła się dynamicznie zmieniać. Podniesiono wówczas minimalny próg plemników z nieuszkodzoną błoną komórkową, jaki musi osiągnąć dany ejakulat, aby został zakwalifikowany do dalszych procedur technologicznych. I tak w nasieniu świeżym ten próg ustalono na 70% plemników żywych, a w rozmrożonym na 40%.

Utrzymanie tak wysokich standardów nie jest łatwe. Kilka lat trwało opracowanie nowych norm oceny nasienia buhajów. Równolegle trwały prace nad zmianami środowiska przechowywania plemników, czyli nad składem stosowanych rozrzedzalników. Te prace zostały zwieńczone wprowadzeniem nowego standardu oceny i produkcji nasienia pod nazwą CytoFLOW 2022. Spółka z Krasnego nadal prowadzi badania, dzięki czemu produkcja nasienia jest procesem innowacyjnym i rozwojowym.

Samce z Krasnego

Niegdyś spółka inseminacyjna z Krasnego była kojarzona z bydłem simentalskim, samcami bydła mięsnego oraz z rasami zachowawczymi. To się zmieniło, gdyż ma ona w swojej ofercie już od ładnych paru lat, co dostrzegali hodowcy, nasienie buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian: czarno-białej i czerwono-białej. Firma mocno inwestuje w programy badawcze, które realizuje z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Środki na nie pozyskuje m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie prowadzi doświadczenia nad poprawą skuteczności zacieleń.

Hodowcy uczestniczyli w pokazie samców

Jednym z asów w tali MCB jest samiec rasy PHF odmiany HO o imieniu Caruso. Ten holender, który urodził się w październiku 2021 r. i od którego nasienie pozyskiwane jest w Krasnem został wyceniony na 160 punktów indeksu gPF. Oznacza to, że jest jednym z najlepszych obecnie wycenionych samców w naszym kraju. Jest on po niemieckim samcu Crisalis na amerykańskim Altaaltuve. Innymi w tej samej rasie i odmianie są Lovoo, Benicio, Hagos czy Falcone. Wszystkie z nich po wycenie znajdują się w wąskiej grupie samców. Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy wartości indeksu gPF umieszcza gwiazdkę (*) podkreślając tym samym, że samce z takim oznaczeniem stanowią wąską grupę (1% wszystkich) najwyżej wycenionych buhajów. Spośród samców PHF RW na takie wyróżnienie zasługuje Rammstein.