HodowcyRazem o rzekomej szkodliwości mięsa

Mięso oskarża się o to, że nie stanowi naturalnego źródła niezbędnych składników, powoduje otyłość, cukrzycę, choroby krążenia. Tymczasem nauka jest pewna. Od setek tysięcy lat produkty zwierzęce były obecne w diecie człowieka, stanowiąc źródło składników odżywczych i energii. Ich brak może być niebezpieczny i wymaga stosowania syntetycznej suplementacji, jak informują autorzy inicjatywy #HodowcyRazem.

Hodowcy zrzeszeni w ramach inicjatywy #HodowcyRazem zapowiedzieli niedawno podjęcie działań mających na celu obalenie powszechnych mitów dotyczących hodowli zwierząt, w tym rzekomej szkodliwości mięsa, stosowania antybiotyków w hodowli, wylesiania, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia gleby i zagrożenia dla bioróżnorodności.

Na realizację zapowiedzianych działań nie trzeba było długo czekać. Dziś #HodowcyRazem przedstawia argumenty dotyczące niezbędności mięsa w diecie człowieka.

Produkty zwierzęce są niezbędnym składnikiem diety

Organizacje pseudoekologiczne chcąc zniechęcić społeczeństwo do spożywania mięsa często posiłkują się argumentem o rzekomej szkodliwości produktów pochodzenia zwierzęcego. Jest to jednak niezgodne z wynikami badań.

„Mięso oskarża się o to, że nie stanowi naturalnego źródła niezbędnych składników, powoduje otyłość, cukrzycę, choroby krążenia. Tymczasem nauka jest pewna. Od setek tysięcy lat mięso i produkty zwierzęce były obecne w diecie człowieka, stanowiąc źródło składników odżywczych i energii. Ich brak może być niebezpieczny i wymaga stosowania syntetycznej suplementacji. Odejście od diety mięsnej stanowi ryzykowny eksperyment, którego skutki w kolejnych pokoleniach są trudne do przewidzenia” – stwierdzają hodowcy.

Jak informuje branża, prymatolodzy badający zachowania się naczelnych, np. Franz de Waal z Yerkes National Primate Research Center na Uniwersytecie Emory, zauważyli, że mięso odgrywa ważną rolę w ich diecie. Zaś w rozwoju człowieka możliwość zdobycia wysokokalorycznego pokarmu stanowiła rewolucję.

Zawartość i skład aminokwasowy białka

„To dzięki mięsu człowiek zaczął dysponować nadwyżkami czasu pozwalającymi na rozwój kultury i cywilizacji. Dziś w opinii naukowców mięso to przede wszystkim zawartość i skład aminokwasowy białka. Białko to jest łatwo przyswajalne i ma dużą wartość odżywczą. Mięso, jaja oraz nabiał to nie tylko składniki diety niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Białka pochodzenia zwierzęcego są istotnym źródłem wszystkich aminokwasów egzogennych, niezbędnych do syntezy białek ustrojowych, umożliwia wzrost i rozwój organizmu, ale także odporność na choroby, gojenie ran czy stymulację procesów myślowych” – zaznaczają przedstawiciele branży.

Produkty zwierzęce to jedyne naturalne źródło witaminy B12

Ponadto produkty zwierzęce są jedynym naturalnym źródłem witaminy B12, zwanej kobalaminą, dostarczając organizmowi kobalt, jak podkreślają hodowcy dodając, że jego brak jest jednym z najczęściej występujących na świecie niedoborów pokarmowych i może być przyczyną szeregu dolegliwości związanych m.in. z dzietnością, przebiegiem ciąży czy rozwojem dziecka.

Zbilansowana dieta to podstawa

„Jaja, nabiał i miody są źródłem i składników odżywczych obecnych w ludzkiej diecie od dziesiątek tysięcy lat. O ich wartości świadczy fenomen tak zwanych niebieskich stref - regionów świata, których mieszkańcy żyją szczególnie długo, ciesząc się pełną sprawnością. Jednym z czynników łączących te strefy jest, według Dana Buettnera, niskokaloryczna zbilansowana dieta” – informuje branża.

Bazę takiej diety stanowią produkty roślinne, ale znajdują się również produkty pochodzenia zwierzęcego, jak sery, jogurty, miody, ryby, owoce morza oraz mięso. Istotne jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy produktami pochodzenia roślinnego iż zwierzęcego.

Aby nie pozostać gołosłownymi, autorzy z inicjatywy #HodowcyRazem przedstawili listę źródeł obejmującą 19 prac naukowych opublikowanych w latach 1996-2016.