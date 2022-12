11 grudnia 2022 roku w Sokołach odbyła się pierwsza Podlaska Aukcja Bydła Hodowlanego. Pod młotek wystawiono 29 zwierząt, z których ponad połowa znalazła nowych właścicieli.

Jak informuje PFHBiPM, do Sokół na Podlasiu przyjechali hodowcy z całego regionu i nie tylko. Aukcję zorganizowano w nowo wybudowanym Centrum Wystawienniczo-Targowym. Infrastruktura obiektu jest przystosowana do przeprowadzenia aukcji bydła hodowlanych, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. To ponad tysiąc trzysta metrów kwadratowych w dwóch ogrzewanych halach - pomieszczenia biurowe, trybuny, boksy, odnawialne źródła energii oraz zaplecze sanitarno-techniczne. Centrum spełnia wszystkie wymogi do prowadzenia handlu zwierzętami. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

- Wszystkie wystawione sztuki pochodziły ze stad objętych oceną wartości użytkowej PFHBiPM. Hodowcy przywieźli 18 jałowic, najwięcej bo po pięć pochodziło ze stad Państwa Żochowskich i Tomasza Cieślika. Dziesięć cieliczek przywiózł Tadeusz Stelęgowski. Można było wylicytować również buhaja hodowlanego HAGER ST – jego cena wywoławcza to 12 tys. zł - informuje PFHBiPM.

Aukcję bydła poprowadzili Mieczysław Kopiczko oraz Tomaszem Kostro. Sztuka, która została wylicytowana za najwyższą kwotę (12 300 złotych, przy cenie wywoławczej 9500 zł) to ROKSANA 32 Macieja Żochowskiego.

Wysoką cenę (11 600 zł) uzyskała również VEELA771 Anny Żochowskiej. Wszystkie wystawione cieliczki znalazły nowych właścicieli, ich ceny dochodziły do 3 tys. zł. Jak zapowiadali zadowoleni z wydarzenia hodowcy, już planują zorganizowanie kolejnej aukcji.