Chińscy naukowcy stworzyli chińską rasę bydła mięsnego. Wyniki są lepsze niż były oczekiwania.

Dziewiątego sierpnia bieżącego roku Instytut Nauk o Zwierzętach Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych (IAS CAAS) poinformował o zakończeniu z sukcesem prac hodowlanych i selekcyjnych nad stworzeniem chińskiej rasy bydła mięsnego o nazwie „Huaxi niu” (czytaj: hła si nioł), czyli bydło Huaxi. Oficjalnie do chińskich zasobów genetycznych rasa ta została wpisana 1 grudnia 2021 roku. Jak podał IAS CAAS badania genetyczne, hodowlane oraz selekcyjne nad opracowaniem tej rasy trwały 43 lata (początek badań w 1978 roku).

Pochodzenie rasy Huaxi

Jak wynika z opisu przedstawionego przez IAS CAAS chińskie bydło mięsne zostało stworzone poprzez krzyżowanie męskiego materiału genetycznego rasy Simental i Sanhe oraz żeńskiego rasy Simental, Charolaise i bydła mongolskiego z regionu Wulagai (Region Autonomiczny Mongolia Wewnętrzna).

W efekcie udało się stworzyć nową rasę, która ma następujące cechy: jest brązowo-czerwona lub żółta, z niewielką ilością białych pól, głowa jest biała z czerwono-żółtymi otoczkami wokół oczu; kończyny, kopyta, ogon i brzuch są białe w całości lub w części. Byki mają cylindryczny korpus. Widoczne jest dobre umięśnienie zwłaszcza na pośladkach u byków. Ponadto krowę cechuje proporcjonalna budowa ciała, dobrze rozwinięte wymiona, łagodny temperament i dobry przebieg macierzyństwa.

Parametry produkcyjne

Bydło Huaxi charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu, wysoką zawartością mięsa netto, dobrą wydajnością rozrodu i wysoką odpornością na stres. Średnia masa dorosłych buhajów wynosi 936 kg, a dorosłych krów 575 kg. Średnia masa żywca przed ubojem, w wieku 20-24 miesięcy, wynosi 690 kg. Z kolei średnia masa tuszy wynosi 430 kg, ze wskaźnikiem mięsności 54 procent. Średni dobowy przyrost masy bydła opasowego, w wieku 12-18 miesięcy, wynosi 1,36 kg/d (najwyższy dobowy przyrost wyniósł 1,86 kg/d).

Chiny, które są dużym krajem, mają różne strefy klimatyczne. Chińskim naukowcom zależało więc stworzeniu rasy odpornej na różne warunki przyrodnicze, termiczne i pogodowe. W efekcie udało się stworzyć typ bydła, który może być hodowany w różnych warunkach naturalnych, począwszy od terenów stepowych, poprzez łąki na równinach aż po trawiaste wyżyny i łagodne zbocza gór.

Rozwój rasy

Bydło Huaxi powstało w oparciu o chińską myśl naukową. Jak podkreślił w komunikacie Instytut Nauk o Zwierzętach Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych rasa ta w całości jest efektem, niezależnej od zagranicznych badań, chińskiej własności intelektualnej. W ocenie naukowców z Instytutu Nauk o Zwierzętach Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych bydło Huaxi pozwoli, w perspektywie średniookresowej, na rozwój w Chinach w dużych rozmiarach hodowli bydła mięsnego w oparciu o chińskie zasoby genetyczne. Plany są ambitne, zwłaszcza, że w tym obszarze Chiny są daleko w tyle za krajami dysponującymi silnymi i dużymi hodowlami bydła mięsnego mającego często status globalnej marki. Do 2025 roku bydło Huaxi” każdego roku, licząc od bieżącego roku, dostarczy rocznie około 400 buhajów do pozyskiwania nasienia. Do 2027 roku liczba buhajów ma wzrosnąć rocznie do 500 sztuk.