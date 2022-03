Ile polskich produktów mleczarskich importuje Ukraina, Rosja i Białoruś?

Ze względu na wysoki eksport produktów mleczarskich, polski przemysł przetwórczy na rynku mleka utrzymuje status eksportera netto. Czy wojna w Ukrainie wpłynie znacząco na eksport polskich produktów mleczarskich?

Według danych KOWR, w okresie styczeń–listopad 2021 r. wartość eksportu produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,4 mld EUR (11,0 mld zł) i była o 12 proc. większa niż w okresie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wpływy z eksportu tego działu stanowiły 7 proc. udziału w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego.

Głównym kierunkiem eksportu produktów mlecznych z Polski były kraje UE-27. W okresie styczeń–listopad 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 65 proc. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (465 mln EUR – 19 proc. wartości), Czechy (154 mln EUR – 6 proc.), Włochy (123 mln EUR – 5 proc.) i Niderlandy (120 mln EUR – 5 proc.).

Udział krajów pozaunijnych (nienależących do WNP) w eksporcie produktów mlecznych wyniósł 29 proc. wobec 31 proc. rok wcześniej. Wpływy uzyskane ze sprzedaży osiągnęły 708 mln EUR. Największy udział w eksporcie miały Wielka Brytania (5 proc. wartości wywozu – 122 mln EUR), Chiny (5 proc. – 112 mln EUR) i Algieria (4 proc. – 107 mln EUR), a także Arabia Saudyjska (2 proc. – 45 mln EUR).

Ile produktów mleczarskich eksportujemy na wschód?

Udział sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów WNP (członkami założycielami Wspólnoty Niepodległych Państw są trzy kraje: Białoruś, Rosja i Ukraina) w okresie styczeń–listopad 2021 r. wyniósł 5 proc. Łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 126 mln EUR, o 2 proc. niższym niż w okresie styczeń–listopad 2020 r. Produkty mleczne eksportowano głównie na Ukrainę (5 proc. wartości wywozu, 110 mln EUR).

Jakie produkty mleczarskie dominują w eksporcie?

W strukturze asortymentowej produktów mleczarskich od lat dominującą pozycję eksportową (35 proc.) stanowią sery i twarogi. W okresie styczeń–listopad 2021 r. wartość eksportu tej grupy towarowej wyniosła 837 mln EUR i była o 11 proc. większa niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Głównym kierunkiem zbytu serów i twarogów były kraje UE-27, z 67-proc. udziałem w wartości wywozu (561 mln EUR), przede wszystkim Niemcy (89 mln EUR – 11 proc. udziału w wartości eksportu tej grupy towarowej) i Czechy (87 mln EUR – 10 proc.), a także Włochy (73 mln EUR – 9 proc.) oraz Słowacja (48 mln EUR – 6 proc.) i Rumunia (46 mln EUR – 5 proc.). Poza obszar celny UE sery i twarogi wysyłano m.in.: na Ukrainę (86 mln EUR – 10 proc. udziału), do Wielkiej Brytanii (59 mln EUR – 7 proc.) oraz Arabii Saudyjskiej (28 mln EUR – 3 proc.).

Dane te wskazują na to, że eksport produktów mleczarskich do Rosji i Białorusi jest marginalny. Większe ilości wysyłaliśmy, co prawda na Ukrainę, ale ostatecznie jest to zaledwie 5 proc. wartości wywozu. Z pewnymi trudnościami mogą się spotykać pojedyncze mleczarnie, które z naszymi wschodnimi sąsiadami prowadziły szerszą współpracę. Rykoszetem może odbić się bojkot rosyjskich i białoruskich towarów, które mogą być ze względu na podobieństwo językowe, mylone z polskimi produktami opatrzonymi specjalnymi etykietami przeznaczonymi na rynek ukraiński.