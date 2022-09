Spośród dotychczas odwiedzonych rolników, rodzina Schmidtko z Opolszczyzny wyróżnia się zwłaszcza uporem i determinacją. Dzięki temu gospodarstwo - pomimo niemal całkowitego zniszczenia udało się doprowadzić do świetności.

Rodzina Schmidtko - Grażyna, Daniel i Laurencja - prowadzi na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla gospdodarstwo wyspecjalizowane w produkcji mleka. Co ciekawe, produkcja opiera się nie na rasie holsztyńsko - fryzyjskiej, a simmentalskiej. Wprawdzie wydajność mleczna tej genetyki jest nieco niższa niż hf-ów, to rekompensują ją dobra zdrowotność stada i odporność na warunki środowiska.

Niestety lokalizacja gospodarstwa - położenie w pradolinie Odry - sprawia, że jest ono szczególnie narażone na powodzie. Rodzina przekonała się o tym szczególnie boleśnie w czasie "powodzi stulecia" jaka miała miejsce w 1997 roku. Wówczas stracili niemal cały dobytek, w tym około 50 krów.

Nieco mniejsze straty - acz również bolesne - przyniosła powódź z 2010 roku, kiedy to w wyniku działania wody zniszczeniu uległy wszystkie uprawy. Rolnicy nie poddali się jednak, i ciężką pracą - a przede wszystkim determinacją ponownie doprowadzili gospodarstwo do świetności.

Dziś stado krów dojnych liczy 150 sztuk. Produkcja roślinna prowadzona jest na około 100 hektarach, i niemalże całość plonów przeznaczona jest na paszę. W tym kierunku dostosowana jest także struktura upraw - występują w niej przede wszystkim zboża paszowe, kukurydza i łąki.

Tak duża skala produkcji wymaga oczywiście odpowiedniej infrastruktury. Gospodarstwo dysponuje nowoczesną halą udojową o układzie 2x12 stanowisk. Wydajny system wentylacji – a na porodówkach także schładzania powietrze pozwala ochronić zwierzęta przed stresem cieplnym. Wyższy poziom dobrostanu zapewnia również zwiększona o 20 proc. powierzchnia bytowa, oraz ogrzewane budki dla cieląt usytuowane tuż obok legowisk matek. Ciekawostką jest wykorzystanie systemu kamer na porodówkach, co pozwala na bieżąco śledzić sytuację podczas porodu, i w odpowiednim momencie podjąć interwencję.

W ostatnich latach rolnicy zainwestowali w system fotowoltaiczny o mocy 50 kW, co sprawia, że cały prąd potrzebny do przygotowania paszy, wentylacji dojenia czy schładzania mleka produkowany jest w gospodarstwie. Wybudowano też silosy przejazdowe (ogranicza to straty paszy), oraz wagę, która pozwala na precyzyjną kontrolę masy sprzedawanych zwierząt.

Gospodarstwo aktywnie działa także dla lokalnych społeczności – regularnie organizuje praktyki dla uczniów i studentów szkół rolniczych. Wyhodowane w gospodarstwie zwierzęta biorą także udział w wystawach zwierząt hodowlanych, niejednokrotnie zdobywając przy tym tytuł czempiona.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z gospodarstwa!