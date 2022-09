Gospodarstwo Przychodzkich specjalizuje się nie tylko w produkcji mleka od krów utrzymywanych w warunkach wysokiego dobrostanu. Hodowcy ci skupiają się również na przetwórstwie białego surowca, doskonaleniu genetyki serowarskiej oraz skracaniu łańcuchów dostaw.

W ramach konkursu Innowacyjny Farmer 2022 szukamy rolników, którzy nie boją się wdrażać nowości oraz czerpią wymierne korzyści z wprowadzonych udogodnień.

Obecnie znajdujemy się w drugim etapie konkursu, tj. przedstawiania zakwalifikowanych gospodarstw. Potrwa on do października, zaś finał konkursu odbędzie się 27 października br. podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

W ramach konkursu nasza redakcja gościła w gospodarstwie rodziny Przychodzkich, zlokalizowanym w Plabance, w gminie Radziejów, w powiecie radziejowskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Gospodarstwo wyspecjalizowane jest w produkcji mleka. Co istotne, część białego surowca jest przetwarzana na miejscu w serowarni Moniser.

Przychodzcy gospodarują na 45 hektarach, na glebach II i III kl. W strukturze zasiewów 16 ha przeznaczanych jest na kukurydzę, 13 ha na pszenicę, 6 ha na lucernę i trawy, 4 ha na jęczmień, 2 ha na pszenżyto i 4 ha na łąki. Stado podstawowe Przychodzkich liczy 44 sztuki rasy hf. Dobowa produkcja mleka osiąga 1400 litów.

Inwestycja w zmianę systemu chowu bydła

W tym położonym na Kujawach gospodarstwie mleko produkowane jest od 3 pokoleń. Monika i Piotr Przychodzcy, po przejęciu gospodarstwa w 2018 roku, doszli do wniosku, że produkcję trzeba unowocześnić. W związku z tym zaczęli przygotowywać się do inwestycji zmianę systemu chowu bydła, której celem była m.in. poprawa warunków utrzymania zwierząt. Postanowili postawić na nową oborę wolnostanowiskową z systemem ruchu wolnego, nowocześnie wyposażoną i zapewniającą wysoki poziom dobrostanu, a więc i większą szansę na wysoką produkcję. Dużą motywacją była również chęć ograniczenia pracy ludzkiej przy obsłudze krów.

Nowa obora w gospodarstwie Przychodzkich, fot. A.T.

Hala łukowa szyta na miarę

Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy klasycznych obór, gospodarze zdecydowali się na dość oryginalne i tańsze rozwiązanie jakim był wybór hali łukowej. Padło na halę o szerokości 22,5 m, długości 46 m i wysokości 11,25 m. Do obory przylega dobudówka (10x24 m), w której mieści się porodówka, kojce dla cieląt, separatka, robot udojowy, zbiornik na mleko oraz pomieszczenie socjalne.

W dobudówce mieści się m.in. robot udojowy, fot. A.T.

Rozwiązanie to zapewnia dużą kubaturę, dobry mikroklimat i wysoki poziom dobrostanu, a jest przy tym zdecydowanie tańsze niż obora standardowa – różnica sięga 30 proc. Dało to Przychodzkim szansą na zastosowanie droższego systemu doju, tj. robota udojowego.

Budowa rozpoczęła się w listopadzie 2020 r. a zwierzęta przebywają w nowej oborze od początku lipca ubiegłego roku. Przychodzcy po zmianie zauważyli, że poprawie uległa zdrowotność zwierząt oraz wrosła wydajność (z 25 do 33 kg/dobę/szt.). Ponadto znacznemu obniżeniu uległy koszty weterynaryjne (z ok. 9 tys. zł/m-c do 4 tys. zł/m-c) oraz poprawiły się wyniki rozrodu. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie niezbędnej pracy ludzkiej, przede wszystkim w zakresie zadań ciężkich i uciążliwych, szczególnie w sytuacji braku rąk do pracy.

Hodowczyni podkreśla, że ograniczenie pracy w oborze pozwoliło na rozwinięcie produkcji serów. Przysłużyła się do tego również stara obora, której część została zaadaptowana na serowarnię.

Dach hali pokryty jest białą plandeką o gramaturze 900 gram/m2. Rozwiązanie to jest objęte dziesięcioletnią gwarancją, choć powinno posłużyć ok. 20 lat. Na szczytach hali znajdują się wrota przejazdowe, otwierane na pilota. Na dłuższych bokach zamontowano kurtyny z automatyczną stacją pogodową, dzięki którym, ze względu na kontrolę wilgotności i przewiewu, w budynku panuje korzystniejszy mikroklimat. Hodowczyni zaznaczyła, że przyczyniły się one również do poprawy somatyki w stadzie.

Kurtyny sterowane są automatyczną stacją pogodową, fot. A.T.

Niższy koszt budowy obory pozwolił Przychodzkim na wybranie droższego systemu doju. Zdecydowali się oni na robota udojowego firmy Lely, który wraz z responderami, zbierającymi dane na temat przeżuwania, aktywności, temperatury ciała i stanu zdrowia poszczególnych krów, oraz systemem zarządzania stadem Lely Horizon, który przedstawia zgromadzone i przeanalizowane dane w przystępnej formie, pozwala na efektywny dój przy niższym nakładzie pracy oraz dokładną obserwację stanu krów i skuteczne zarządzanie stadem.

Respondery zbierają dane na temat przeżuwania, aktywności, temperatury ciała i stanu zdrowia krów, fot. A.T.

Ograniczenie pracy ludzkiej

Jak wspomniano, dla Przychodzkich ważne było ograniczenie pracy ludzkiej niezbędnej do obsługi zwierząt, poza robotem udojowym, czy oborą umożliwiającą przejazd paszowozu, zdecydowali się oni również na automatycznego robota do usuwania odchodów z podłogi pełnej. Robot ten nie popycha odchodów, ale je zbiera, co pozwala uniknąć nagromadzenia ich na podłodze, po której chodzą krowy. Gnojowica transportowana jest rurociągiem do zbiornika bezodpływowego.

Robot do usuwania odchodów z podłogi pełnej, fot. A.T.

Kolejnym przydatnym rozwiązaniem było zainstalowanie dwóch kamer obrotowych obejmujących całą oborę, z porodówką włącznie. Podgląd można uzyskać w telefonie, co jest szczególnie pomocne przy wycieleniach czy podczas nieobecności gospodarzy. Ponadto Przychodzcy zdecydowali się na zatrzaskowe drobiny paszowe, które są pomocne przy inseminacji i zabiegach weterynaryjnych, oraz bramki separacyjne przy robocie udojowym. Mniejszą ilością pracy motywowany był również wybór materaców gumowych.

Dwie kamery obrotowe obejmują całą oborę, fot. A.T.

W oborze Przychodzkich pojawiło się też rozwiązanie dotychczas nie stosowane w Polsce, jak stwierdziła hodowczyni wspominając o pasach ograniczających głębokość stanowisk. Pełnią one rolę przegrody przedniej dolnej i są usytuowane mniej więcej w połowie wysokości pomiędzy przegrodą karkową i mostkową. Hodowcy zdecydowali się na to rozwiązanie, aby zredukować przedostawanie się krów pod przegrodę karkową i przegrodę przednią górą.

Pasy pełnią rolę przegrody przedniej dolnej, fot. A.T.

Do korzyści z inwestycji poczynionych w gospodarstwie zaliczyć należy niższe koszty weterynaryjne, wyższe zyski spowodowane wzrostem wydajności oraz mniejsze straty w cielętach dzięki monitoringowi porodówki.

Pomocne wyciągi roślinne

W żywieniu bydła Przychodzcy wykorzystują w dużej mierze pasze z własnego gospodarstwa. Zwierzęta dostają TMR wzbogacony o produkt zawierający efektywne mikroorganizmy oraz 17 komponentów ziołowych. Poza wprowadzeniem do dawki mikroelementów i witamin produkt ten ma działanie probiotyczne i prebiotyczne oraz poprawia strawność pasz.

Wyciągi roślinne służą im pomocą również w przypadku wczesnych stadiów mastitis u krów. Hodowcy stosują wówczas bezkarencyjne tubostrzykawki z ekstraktem z konopi siewnej, co umożliwia zredukowanie ilości wykorzystywanych antybiotyków. Do celu tego Przychodzcy wykorzystują również czopy dowymieniowe podczas zasuszenia.

Serowarska genetyka

W zakresie genetyki Przychodzcy postanowili postawić na tzw. buhaje serowarskie, czyli przekazujące córkom gen kappa-kazeiny (CASK) w wariancie B, który zwiększa zawartość białka w mleku a także w istotny sposób poprawia przydatność technologiczną mleka. Mleko od krów BB lub AB kappa-kazeiny jest przydatniejsze do produkcji serów niż mleko krów o genotypie AA. Charakteryzuje się ono szybszym tworzeniem skrzepu i lepszą jego zwięzłością oraz większą ilością otrzymywanego twarogu. Rolnicy zwracają również uwagę na przekazywany przez buhaje gen beta-kazeiny (CSN2), gdyż dążą do produkcji mleka A2A2.

Przetwórstwo mleka – serowania Moniser

Działania te związane są m.in. z przetwórstwem mleka, którym zajmuje się hodowczyni. W ramach rolniczego handlu detalicznego prowadzi ona serowarnię Moniser. Średni miesięczny przerób mleka w gospodarstwie waha się w zakresie 2,5-3 tys. litrów.

Sery wyprodukowane przez Monikę Przychodzką, fot. A.T.

Na początku przygody z przetwórstwem mleka, tj. w 2016 r., Monika Przychodzka działała w domowej kuchni, następnie pod produkcję wygospodarowała jedno pomieszczenie, zaś ostatecznie w 2022 r. przeniosła produkcję do zaadaptowanych pomieszczeń starej obory, w której mieści się również sklep przyzagrodowy, w którym nabyć można wyroby z gospodarstwa Przychodzkich, tj. mleko, jogurt naturalny, masło, śmietanę, sery podpuszczkowe, wędzone, twarogowe oraz dojrzewające. Wyroby Moniki Przychodzkiej można również nabyć w niektórych sklepach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Serowania i sklep przyzagrodowy Moniser, fot. A.T.

Skrócenie łańcuchów dostaw i ograniczenie śladu węglowego

Przychodzcy stawiają na skrócenie łańcuchów dostaw i ograniczenie śladu węglowego produkcji. Służą temu nie tylko wykorzystanie cieląt i pasz z własnego gospodarstwa, przetwórstwo mleka czy sprzedaż w sklepie przyzagrodowym. W ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw wraz z 4 innymi rolnikami stworzyli grupę operacyjną Zdrowo Szamam, której celem jest skracanie drogi produktów rolnych od producenta do konsumenta. Rolnicy ci są też członkami Wiejskiej e-skrzynki z KP ODR w Minikowie, która również ma ograniczać rolę pośredników w handlu produktami rolnymi.

Ponadto Przychodzcy dzielą się wiedzą i doświadczeniem m.in. poprzez współpracę z ODR w Radziejowie, prowadzenie seminariów na temat Rolniczego Handlu Detalicznego czy warsztatów dla seniorów w zakresie serowarstwa.