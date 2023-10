Obora na 800 krów dojnych, którą w razie konieczności obsłużą dwie osoby? Jak zaznacza Cezary Banach, jest to wykonalne, gdyż podczas projektowania swojej obory postawił przede wszystkim na ergonomię i maksymalne ograniczenie nakładów pracy ludzkiej niezbędnych do obsługi zwierząt. Jakie innowacje wdrożone zostały w gospodarstwie Banachów?

Rodzina Banachów bydłem zajmuje się już od trzech pokoleń. Obecnie w gospodarstwie utrzymywane jest 1600 sztuk bydła, w tym ok. 800 krów dojnych. Dobowa produkcja mleka w gospodarstwie sięga 18-19 tys. litrów, z kolei średnia wydajność laktacyjna wynosi 9,5 tys. kg mleka. Banachowie gospodarują na 650 hektarach, na których uprawiane są kukurydza, trawy i lucerna.

Obora szyta na miarę

Planując budowę nowej obory Cezary Banach postanowił osobiście zaprojektować budynek. Wykorzystując swoje doświadczenie w pracy z bydłem zaprojektował on oborę możliwe ergonomiczną, w której nakłady czasu i pracy ludzkiej niezbędnej do obsługi zwierząt są maksymalnie ograniczone. Jak informuje gospodarz, w razie konieczności wszelkie prace w tej oborze mogłyby zostać wykonane przez dwie osoby.

Nowa obora Banachów użytkowana jest od półtora roku. Jest to budynek o długości 103m, szerokości 66m, i wysokości w kalenicy wynoszącej 18m. Poza sekcją dla krów dojnych mieści się tu porodówka, część szpitalna wraz z niewielką halą udojową oraz część udojowa z poczekalnią i karuzelą na 60 sztuk.

Ciekawe jest zastosowanie dwóch różnych rozwiązań konstrukcyjnych w obrębie jednego budynku. Większa część dachu jest standardowo położona na słupach, jednak nad częścią szpitalną, poczekalnią oraz halą udojową dach został zawieszony na kratownicy, co pozwoliło uniknąć konieczności umieszczania słupów w tych obszarach.

Nad częścią szpitalną, poczekalnią oraz halą udojową dach został zawieszony na kratownicy. Poczekalnia wyposażona jest w automatyczny naganiacz, fot. A.T.

Nietuzinkowym rozwiązaniem są także kurtyny (1,5m wysokości) umieszczone w ścianach szczytowych (na wysokości ok. 8m), które pozwalają na dostarczenie świeżego powietrza do wnętrza obory bez ryzyka tworzenia silnych przeciągów na poziomie bytowym zwierząt, co ma szczególne znaczenie ze względu na lokalizację obory sprzyjającą silnym wiatrom.

Kurtyny w ścianach szczytowych pozwalają uniknąć przeciągów na poziomie bytowym krów, fot. A.T.

Separator w niecodziennym wydaniu

Legowiska dla krów w nowej oborze ścielone są separatem z gnojowicy. W ocenie gospodarza rozwiązanie to przyniosło wiele korzyści, w tym decydowaną redukcję liczby bakterii i komórek somatycznych w mleku (spadek liczby komórek somatycznych w mleku do 150 - 220 tys./ml oraz ogólnej liczby drobnoustrojów do 1-5 tys./ml.).

Wybierając separator Banach postanowił podwyższyć kolumnę separatora do 4 m, aby po całkowitym napełnieniu wystarczyło na zaścielenie wszystkich 750 stanowisk. Gospodarz zaznacza także, że wprowadził zasadę, zgodnie z którą separat zanim trafi na legowiska jest przez co najmniej tydzień pozostawiony na stercie, aby mógł w pełni się przegrzać. Rozwiązanie to pozwala uniknąć stwarzania niekorzystnych warunków w strefie legowiskowej i konsekwencji z tym związanych, jak zaznacza Banach.

Ponadto urządzenie umieszczone zostało wewnątrz obory, ponieważ w ocenie gospodarza pozwala to na uzyskanie optymalnie suchego materiału. Z tego samego powodu wyposażone jest ono w siłownik pneumatyczny.

Dzięki podwyższonej kolumnie, po całkowitym napełnieniu separatora materiału wystarcza na zaścielenie wszystkich 750 stanowisk, fot. A.T

Dwie hale udojowe

Jak już wspomniano, krowy w tej oborze dojone są w dwóch halach udojowych. Mniejsza (1x8 stanowisk) mieści się w pobliżu szpitala oraz porodówki i obsługuje krowy umieszczone tych sekcjach, co pozwala uniknąć ryzyka zanieczyszczenia mleka przeznaczonego do sprzedaży. Mlekiem pozyskiwanym na tej hali pojone są cielęta.

Krowy z porodówki oraz sekcji szpitalnej dojone są na osobnej hali udojowej, fot. A.T.

Większa część stada dojona jest w hali typu karuzela z 60 stanowiskami. Jest to trzecie tego typu rozwiązanie na świecie, jak poinformował nas gospodarz. Urządzenie to pozwala wydoić 320 krów w godzinę.

Karuzela w gospodarstwie Banacha pozwala wydoić 320 krów w godzinę, fot. A.T.

Hala ta wyposażona jest m.in. w system automatycznego dippingu krów, ruchomy podest dla dojarzy, który ma ułatwić pracę poprzez dostosowanie wysokości, oraz zautomatyzowaną dezynfekcję aparatów udojowych, która następuje po każdym doju.

Hala ta wyposażona jest m.in. w system automatycznego dippingu krów, fot. A.T.

Każde stanowisko udojowe wyposażone jest w odrębny czytnik identyfikujący sztukę, która się na nim znajduje. Pozwoliło to usprawnić działanie systemu zarządzania stadem, w tym przypadku GEA CowScout. System ten informuje o wszelkich zdarzeniach dotyczących zwierzęcia, jak ruja, zaplanowane kontrole czy możliwe problemy. Już od okresu cielęcego wpisywane są do niego dane na temat konkretnej sztuki, dzięki czemu cała jej historia jest dostępna przy jednym kliknięciu.

Warto wspomnieć także, że poczekalnia wyposażona jest w automatyczny naganiacz usprawniający wchodzenie krów na halę. Zaś przepęd z hali wyposażony został w bramki selekcyjne, które pozwalają odseparować wybrane sztuki, oznaczane z poziomu aplikacji, komputera lub hali.

Bramki selekcyjne wspierają efektywne zarządzanie tak dużym stadem, fot. A.T.

Innowacyjnym systemem utrzymania czystości hali udojowej

Wartym uwagi rozwiązaniem jest także system utrzymania czystości hali udojowej, zaprojektowany przez Cezarego Banacha. Składa się on z czterech natrysków. Jeden, w formie kurtyny wodnej, służy do mycia platformy z góry oraz pomaga w przypadku opornych sztuk, które nie chcą zejść ze stanowisk. Drugi zmywa zanieczyszczenia z rampy wejściowej. Trzeci zamontowany jest poniżej krawędzi platformy i służy do mycia z zewnątrz aparatów udojowych po zakończonym doju danej sztuki. Z kolei czwarty służy do zmywania całej platformy podczas dojenia krów. Jak podkreśla gospodarz, rozwiązanie to bardzo ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić sporo czasu w trakcie każdego doju.

Cezary Banach zaprojektował innowacyjny system utrzymania czystości hali udojowej, fot. A.T.

Do mycia wykorzystywana jest ciepła woda, pozyskiwana dzięki wymiennikowi ciepła, który odzyskuje ciepło z mleka oraz odzyskowi z samego zbiornika.

Dobrze wentylowana hala udojowa

Co ciekawe nad halą udojową umieszczony został dodatkowy świetlik, który zapewnia dostęp do światła dziennego oraz wspomaga wentylację w tej części obory. W tym celu bok hali zamontowano także dwie sześciometrowe bramy, które w razie konieczności mogą ułatwić wymianę powietrza. Ponadto nad halą umieszczone zostały trzy kominy wtłaczające świeże powietrze z zewnątrz.

Wentylacja hali wspierana jest przez dodatkowy świetlik nad halą udojową oraz kominy włączające powietrze, fot. A.T.

W razie konieczności wentylację hali wspierają dwie bramy, fot. A.T.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Banach wiele uwagi przykłada również do bezpieczeństwa zwierząt w oborze. W związku z tym miejsca o największym natężeniu ruchu zostały wyłożone gumą. Dotyczy to wszelkich przejść i przepędów, głównego korytarza komunikacyjnego do hali udojowej oraz poczekalni. Ponadto grupa powycieleniowa utrzymywana jest w sekcji, w której całość rusztów została przykryta gumą.

Miejsca o największym natężeniu ruchu zostały wyłożone gumą, fot. A.T.

Obora pełna robotów

W oborze Banachów nie zabrakło także robotów, które ograniczają pracę ludzką niezbędną do obsługi zwierząt oraz poprawiają warunki bytowania bydła. Po stole paszowym porusza się robot podgarniający paszę, zaś po korytarzach spacerowych robot do czyszczenia rusztów.

W oborze Banacha nie zabrakło także robota podgarniającego pasze, fot. A.T.

Korytarze spacerowe są czyszczone przez robota do czyszczenia rusztów fot. A.T.

Obora wyposażona została także w wentylatory, które pracując automatycznie dbają o utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w budynku.

Pomocne kurtki dla cieląt

W gospodarstwie Banachów cielęta odchowywane są w budkach indywidualnych usytuowanych nieopodal obory. W miesiącach zimowych cielęta dodatkowo utrzymywane są w kurtkach, co przekłada się na lepsze przyrosty i wyższą zdrowotność, jak zaznacza gospodarz. W chłodnym okresie roku pierwszą dobę życia cielęta są dogrzewane w oborze, następnie spędzają w niej kilka dni (do czasu wygojenia się pępka), po czym przenoszone są do budek zewnętrznych.

Czy gospodarstwo to zdobędzie tytuł Innowacyjnego Farmera 2023?

W ocenie Banacha budowa nowej obory przełożyła się przede wszystkim na większy komfort krów i podniesienie dobrostanu, znaczne ograniczenie pracy ludzkiej, poprawę zdrowotności i wydajność, a także jakości pozyskiwanego mleka. Czy wdrożone rozwiązania zapewnią mu tytuł Innowacyjnego Farmera 2023? O tym przekonamy się jesienią, 14 listopada podczas Gali, która jest zwieńczeniem Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, na którą serdecznie Was zapraszamy. Śledźcie nas na farmer.pl i poznajcie pozostałe gospodarstwa konkursowe.

