Sławomir Leończuk wraz z żoną i rodzicami prowadzi gospodartwo, gdzie przeważają słabsze gleby, klasy IV i V oraz zielone użytki. Nic więc dziwnego, zdecydował się na hodowli bydła mlecznego i mięsnego. W swoim gospodarstwie postawił na opłacalne innowacje, dzięki którym obniżył koszty produkcji rolnej.

W swoim 90-ha gospodarstwie, rolnik utrzymuje 40 krów mlecznych, w tym czystą rasę HF, co pozwala na produkcję ok. 33 tys. litrów mleka miesięcznie. I to nie byle jakiego mleka. Specjalizuje się on w produkcji mleka H2A2 w klasie premium, które jest wykorzystywane w tworzeniu najwyższej jakości serów żółtych marki Serenada.

Efektywna wentylacja i docieplenie budynku inwentarskiego to lepsze warunki dla hodowli bydła i mleka wykorzystywanego do produkcji serów marki Serenada. Fot. RZ

Produkcja mleka w standardzie premium

Wysokiej jakości mleko z gospodarstwie musi spełnić podwyższone normy, które praktycznie eliminują stosowanie antybiotyków w hodowli bydła mlecznego.

Dlatego też indywidualnie dobierana jest pasza pod każdą z krów mlecznych. Wzbogacona jest ona o żywe kultury bakterii dzięki zastosowaniu specjalnego środka Pro Bio EMY oraz o naturalny antybiotyk jakim jest czosnek paszowy.

Bydło jest karmione za pomocą wozu paszowego. Pasza indywidualnie dobierana pod produkcję mleka. Fot. RZ

W gospodarstwie profilaktycznie stosuje też zasklepianie strzyków po udoju krów oraz podawanie bolusów. Bydło jest też profilaktycznie szczepione przeciw koronawirusowi oraz przed BVD.

Rolnik cały czas inwestuje w gospodarstwo. Zakupił ostatnio 5 budek dla cieląt. Fot. RZ

Całodobowy system monitorowania hodowli

Sławomir Leończuk dążąc do usprawnienia produkcji mleka w swoim gospodarstwie zainwestował też w system, dzięki któremu dokonuje selekcji buhajów, a każda inseminacja jest rejestrowana cyfrowo w aplikacji. Rolnik dokładanie odmierza dawki paszy i monitoruje produkcję mleka.

Gospodarstwo profilowane jest na produkcję mleka pod żółte sery długodojrzewające. Mleko podlega badaniom pod kątem zawartości tłuszczu, białka i oraz kazeiny. Fot. RZ

Dodatkowo po wprowadzeniu danych o stanie inwentarza, automatycznie określa ona i przypomina rolnikowi o zbliżających się terminach szczepień czy badań krów oraz cieląt.

W gospodarstwie uprawiana i magazynowana jest kukurydzy i lucerna oraz zboże przeznaczane na paszę. Przegrodę z betonową można łatwo zdemontować i dowolnie złożyć jak klocki lego. Fot. RZ

Gospodarstwo jest też praktycznie samowystarczalne, dzięki rozwiniętej produkcji rolnej, nastawionej na hodowlę bydła mlecznego i mięsnego. W uprawie kukurydzy i lucerny oraz zbóż przeznaczanych na paszę sprawdza się modernizowany park maszynowy.

Utwardzenie placu oraz budowa 3-komorowego silosu na kukurydzę (kiszonkę) to kolejny krok w samowystarczalność gospodarstwa. Fot. RZ

Park maszynowy cały czas rozwijany

Właściciel gospodarstwa już korzysta z nowego ciągnika o mocy 105 KM. W parku znalazło się miejsce na prasę i owijarkę do bel oraz zagrabiarkę do trawy. Rolnik zainwestował też w przyczepę na zboże o pojemności do 12 ton, pług obrotowy oraz brony.

W gospodarstwie cały czas inwestuje się w park maszynowy tak, aby zapewnić samowystarczalność w produkcji rolnej. Fot. RZ

Wyposażył on także gospodarstwo w pojemny, ekologiczny dwupłaszczowy zbiornik na paliwo, który zapewnia ciągłość prac w produkcji roślinnej.

Inwestycje w OZE obniżyły znacząco koszty produkcji rolnej

Sławomir i Grażyna Leończuk systematycznie inwestują w innowacyjne rozwiązania w rodzinnym gospodarstwie od 2019 r. W pierwszej kolejności postawili na instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 26 kWp.

Inwestycja w OZE przyniosła ponad 90% oszczędności na energii elektrycznej i cieple w chowie oraz produkcji mleka. Fot. RZ

Następnie zainwestowali w kolektory słoneczne ogrzewające wodę użytkową oraz energooszczędny system chłodzenia mleka.

Zaowocowało to niższymi rachunki za energię elektryczną, chłodzenie i grzanie wody co znacząco poprawiło opłacalność ich produkcji rolnej.

System wentylacja z automatycznym sterowaniem, co pozwala na lepszą wymianę powietrza, dzięki czemu zwierzęta są zdrowsze. Fot. RZ

Rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną spadły o 90% to właśnie dzięki zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorom solarnym. Z kolei nowy system wentylacyjny zmniejszył zużycie energii i poprawił wydajność całej produkcji - podkreśla Sławomir Leończuk, rolnik.

Rolnik zainwestował w energooszczędny system chłodzenia mleka z odzyskiem ciepła. Fot. RZ

Te oszczędności znacząco byłyby mniejsze, gdyby rolnik od nie przeprowadził gruntownej termomodernizacji budynków inwentarskich.

Kompleksowa termomodernizacja obory

Efektywna praca fotowoltaiki, systemy wentylacyjnego oraz solarów słonecznych z energooszczędnym system chłodzenia i odzyskiwania ciepła przy produkcji mleka nie byłaby możliwa dzięki kompleksowej termomodernizacji budynku inwentarskiego.

Sławomir Leończuk postawił na wykonanie ocieplenia dachu przy użyciu natryskowej termoizolacji pianami PUR. Dodatkowo zainwestował w energooszczędne okna PCV do budynków inwentarskich.

Docieplenie dachu przy użyciu termoizolacji natryskowej PUR oraz wymiana okien na energooszczędne to kolejna inwestycja która obniżyła zużycie ciepła w budynkach inwentarskich. Fot. RZ

Rozwiązania te sprawiły że w okresie letnim jest chłodniej w oborze, a w ciepło nie ucieka w okresie jesienno-zimowym. W ten sposób poprawił on nie tylko dobrostan krów mlecznych, ale też zmniejszyło zużycie energii i ciepła.

Co ważne warstwa izolacyjna z pianki PUR jest łatwa w utrzymaniu higieny tak samo jak okna, które można w każdej chwili całkowicie zdemontować i podda gruntownemu czyszczeniu.

Jak podsumowuje Sławomir Leończuk, dzięki takim rozważnym inwestycjom które przynoszą realne oszczędności może on rozwijać gospodarstwo rolne.

