W biorącym udział w Konkursie Innowacyjny Farmer 2023, gospodarstwie Państwa Kalaków, produkcja mleka opiera się na nowoczesnych i przemyślanych rozwiązaniach zapewniających komfort zwierzętom i opłacalność hodowcom.

500 hektarowe gospodarstwo Państwa Magdaleny i Jacka Kalaków zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim w powiecie krotoszyńskim. Głównym kierunkiem działalności jest produkcja mleka, a poza powierzchnią paszową, na pozostałych gruntach prowadzona jest produkcja roślinna stanowiąca dodatkowe źródło dochodu.

Nowa, nowoczesna obora

W oddanej do użytku w ubiegłym roku oborze znajduje się 250 krów, które podzielono na 4 grupy technologiczne, w zależności od fazy laktacji i aktualnej produkcji mleka. Sama infrastruktura gospodarstwa robi wrażenie. Przestrzeń i utwardzone ciągi komunikacyjne ułatwiają codzienną obsługę stada.

Wyeliminowanie w oborze progów oraz rozwiązanie polegające na unoszeniu stołu paszowego dla krów zmierzających do doju, pozwalają zwierzętom sprawnie i komfortowo przemieszczać się po budynku. Dodatkowo, ruchem zwierząt w oborze zarządzają bramki segregacyjne, dzięki którym na ciągach komunikacyjnych nie tworzą się zatory.

Duża kubatura budynku w połączeniu ze sprawną wentylacją i systemem zraszania krów ograniczają występowanie zjawiska stresu cieplnego. Dla efektywniejszej wymiany powietrza i dodatkowego doświetlenia wnętrza, ściany szczytowe wykonano z perforowanej blachy.

Robot do podgarniania paszy zapewnia stały dostęp zwierzętom do dawki pokarmowej, która jest dodatkowo wymieszana i napowietrzona

Kontrola masy i kondycji zwierząt

Krowy wychodząc z hali udojowej przechodzą przez wagę, co pozwala monitorować zmiany masy ciała. Dodatkowym narzędziem do monitoringu kondycji zwierząt jest kamera BCS, która na podstawie zdjęć cyfrowych ocenia zmiany kondycji w 5-punktowej skali BCS. Dzięki tym narzędziom hodowcy mają pełną wiedzę na temat tego jak w trakcie laktacji zmienia się masa ciała zwierząt i ich kondycja. Nagłe zmiany, odbiegające od normy sygnalizują o konieczności podjęcia działań przez hodowcę, jak chociażby kontrolę lekarza weterynarii, bądź wprowadzenie zmian w dawce pokarmowej.

Pierwsza taka hala udojowa w Polsce

Serce obory stanowi dojarnia karuzelowa E300 firmy De Laval, która była pierwszą tego typu halą udojową w kraju. Dojarnię na 40 stanowisk, którą obsługuje dwóch dojarzy. Dzięki ruchomej podłodze stanowisko dojarza może być regulowane, w zależności od wzrostu osoby wykonującej udój. Dużym ułatwieniem organizacyjnym jest wyposażenie hali udojowej w robota wykonującego poudojowy dipping strzyków.

Co ciekawe i jednocześnie rzadko spotykane, hodowcy zastosowali trzykrotny udój krów, który z jednej strony wpłynął na wzrost wydajności mleka, a z drugiej spowodował poprawę zdrowotności wymion, poprzez spadek liczby komórek somatycznych i ograniczenie częstotliwości występowania zapaleń wymienia.

Krowy utrzymywane są na separacie z gnojowicy

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie wymiennika płytowego do wstępnego schładzania mleka. Przy użyciu wyłącznie tego narzędzia można schłodzić mleko do temperatury ok. 15 ℃, co znacznie ogranicza koszty zużycia energii. Wartością dodaną tego urządzenia jest powstająca w procesie schładzania ciepła woda, którą hodowcy kierują do poideł.

Zadaniem wymiennika płytowego jest wstępne schładzanie mleka

Partner główny konkursu:

Syngenta Polska

#AmistarGoldMax

#eSklepSyngenta

Partner konkursu:

Agrosimex