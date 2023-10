W ramach konkursu Innowacyjny Farmer odwiedziliśmy gospodarstwo Karola Mikołajewskiego. Rolnik postawił w nim na chów krów mlecznych, a do pomocy w pracy zatrudnił roboty.

Gospodarstwo, które Karol Mikołajewski prowadzi wraz z żoną ma swoją siedzibę we wsi Żerniki w gminie Żerków w powiecie jarocińskim w woj. wielkopolskim. Liczy sobie ono 108 ha gruntów rolnych należących do V i VI klasy bonitacyjnej. Jest to gospodarstwo rodzinne ponieważ rolnik użytkuje maszyny i oborę wspólnie z dwoma synami, którzy prowadzą oddzielne gospodarstwa rolne.

Obora z kurtynami

Ponieważ rolnik nie miał możliwości rozbudowy na "starym podwórku" w roku 2015 podjął decyzję o budowie nowoczesnej obory. Już w następnym roku doiły się w niej pierwsze krowy. Rolnik postawił na obiekt z wentylacja kurtynową. Dzięki temu jak mówi, krowy mają zawsze dostęp do świeżego powietrza. Co do warunków zimą Mikołajewski miał pewne obawy ale jak się okazało temperatura w środku obiektu nawet zimą nie spadła nigdy poniżej 0 stopni celsjusza. Legowiska krów są wyposażone w maty słomiano-wapienne, co zapewnia im dobry komfort. Sama obora jest budynkiem rusztowym ze zbiornikiem na gnojowicę pod rusztami.

Dzięki kurtynom krowy mają mnóstwo świeżego powietrza. Fot: M.Wołosowicz

Pełna automatyzacja

Rolnik podkreśla, że obiekt od początku był budowany z myślą o jak najmniejszym zapotrzebowaniu na pracę ludzką. W związku z tym obiekt został wyposażony w trzech pomocników. Są nimi: robot udojowy, robot do podgarniania paszy na stole paszowym oraz robot do czyszczenia rusztów. Dzięki nim duża część procesu pozyskiwania mleka przebiega wręcz bezobsługowo. Chociaż rolnik podkreśla, że zmienił się charakter pracy i trzeba reagować na powiadomienia przychodzące od maszyn. Całym stadem rolnik zarządza przy pomocy komputera wyposażonego w program do obsługi stada. Dzięki informacjom uzyskanym z niego można wykryć ewentulane choroby krów na bardzo wczesnym etapie co pozwala je szybko likwidować i zmniejszać lub eliminować użycie antybiotyków. Średnia wydajność mleka od krowy wynosi 10 000 litrów rocznie.

Jeden z trzech pracujących w oborze robotów wspomagających pracę. Fot: M.Wołosowicz

Na polu bez pługa

Już kilka lat temu rolnik w gospodarstwie zaprzestał używania pługa. Chodziło mu głównie o zredukowanie czasu potrzebnego na uprawę. W zasiewach gospodarstwa dominuje kukurydza na kiszonkę oraz zboża i trawy na gruntach rolnych. Rolnik stosuje uprawę bezorkową całopowierzchniową. Aby zwiększyć wydajność pracy wyposażył ciągniki w zestawy do jazdy równoległej, dzięki którym nie ma nakładek i omijaków.

Rolnik postawił na uprawę bezorkową całopowierzchniową, przy pomocy kultywatora wielobelkowego. Fot: M.Wołosowicz

