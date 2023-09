W ostatnim roku Przychodzka poszerzyła swoją działalność dzięki inwestycji w samochód przystosowany do handlu artykułami mleczarskimi, fot. A.T.

Przychodzcy specjalizują się nie tylko w produkcji mleka, ale i jego przetwórstwie, które z roku na rok jest rozwijane. W gospodarstwie tym wiele uwagi przykładane jest także do skracania łańcuchów dostaw.

W ramach konkursu Innowacyjny Farmer 2023 nasza redakcja ponownie odwiedziła gospodarstwo rodziny Przychodzkich, zlokalizowane w Plabance, w gminie Radziejów, w powiecie radziejowskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Gospodarstwo to specjalizuje się nie tylko w produkcji mleka, ale i przetwórstwie białego surowca w serowarni Moniser. Ponadto Przychodzcy wiele uwagi poświęcają skróceniu łańcuchów dostaw.

Przychodzcy gospodarują na 45 hektarach. W strukturze zasiewów dominują kukurydza (17 ha) i pszenica (14 ha). Resztę stanowią 4 ha przeznaczone na jęczmień, 5 ha na TUZ-y, 5 ha na łąki.

Stado podstawowe Przychodzkich liczy 50 krów dojnych rasy hf. Dobowa produkcja mleka osiąga 1700 litrów.

Nieustanny rozwój

Przychodzcy stawiają na nieustanny rozwój. Już w zeszłym roku mogli pochwalić się wieloma ciekawymi rozwiązaniami wdrożonymi w gospodarstwie, zaś od tamtego czasu pojawiły się kolejne.

Przypomnijmy, że w celu zapewnienia wysokiego poziomu dobrostanu oraz ograniczenia pracy ludzkiej niezbędnej do obsługi zwierząt zdecydowali się oni na budowę obory wolnostanowiskowej. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy klasycznych obór, Przychodzcy zdecydowali się na wybór hali łukowej (o szerokości 22,5 m, długości 46 m i wysokości 11,25 m), do której przylega dobudówka, w której mieszczą się porodówka, kojce dla cieląt, separatka, robot udojowy, zbiornik na mleko oraz pomieszczenie socjalne. Wybór tego rozwiązania pozwolił obniżyć koszty budowy o ok. 30 proc. Na szczytach hali znajdują się wrota przejazdowe, zaś na dłuższych bokach zamontowano kurtyny z automatyczną stacją pogodową.

Wybór hali łukowej zamiast obory klasycznej pozwolił obniżyć koszty budowy o ok. 30 proc.

Krowy w gospodarstwie Przychodzkich dojone są w robocie udojowym firmy Lely, który, wraz z systemem zarządzania stadem Lely Horizon, pozwala na efektywny dój przy niższym nakładzie pracy oraz dokładną kontrolę stanu krów.

Nadzór nad zwierzętami umożliwiają także dwie kamery obrotowe obejmujące całą oborę, z porodówką włącznie.

Obora wyposażona jest w automatycznego robota do usuwania odchodów z podłogi pełnej, który nie popycha odchodów, ale je zbiera, co pozwala uniknąć nagromadzenia ich na podłodze. Gnojowica transportowana jest rurociągiem do zbiornika bezodpływowego.

Obora wyposażona jest w automatycznego robota do usuwania odchodów z podłogi pełnej, fot. A.T.

W strefie legowiskowej zdecydowano się na nietuzinkowe rozwiązanie w postaci pasów ograniczających głębokość stanowisk. Pełnią one rolę przegrody przedniej dolnej i są usytuowane mniej więcej w połowie wysokości pomiędzy przegrodą karkową i mostkową. Hodowcy zdecydowali się na to rozwiązanie, aby zredukować przedostawanie się krów pod przegrodę karkową i przegrodę przednią górą.

Pasy ograniczające głębokość stanowisk - pełnią rolę przegrody przedniej dolnej, fot. A.T.

Ponadto Przychodzcy zdecydowali się na zatrzaskowe drobiny paszowe, które są pomocne przy inseminacji i zabiegach weterynaryjnych, oraz bramki separacyjne przy robocie udojowym. Mniejszą ilością pracy motywowany był również wybór materaców gumowych.

Dalsze inwestycje w rozwój gospodarstwa

Przychodzcy nie spoczywają jednak na laurach i nieustannie starają się rozwijać gospodarstwo. W ciągu ostatniego roku w oborze pojawił się m.in. robot podgarniający paszę, dzięki któremu wzrosło pobranie pasz, a za tym i wydajność krów. Rozwiązanie to sprzyja także redukcji zagrzewania się pasz.

W ciągu ostatniego roku w oborze pojawił się m.in. robot podgarniający paszę, dzięki któremu wzrosło pobranie pasz, fot. A.T.

Ponadto Przychodzcy zdecydowali się na utwardzenie placu przed oborą, aby zredukować ilość zanieczyszczeń dostających się na stół paszowy podczas przejazdu wozu paszowego.

Kolejną zamianą była inwestycja w instalację fotowoltaiczną o mocy 32 kW, która pokrywa 90 proc. zapotrzebowania na energię w gospodarstwie.

Ciekawostką jest zaś rozpoczęcie eksperymentu mającego na celu sprawdzenie wpływu muzyki klasycznej na wydajność krów. Niestety na wyniki jest jeszcze za wcześnie.

Przetwórstwo rosnące w siłę

Największe zmiany dotyczyły jednak przetwórstwa mleka, którym zajmuje się Monika Przychodzka. W ramach rolniczego handlu detalicznego prowadzi ona serowarnię Moniser, w której powstają sery z mleka krowiego (podpuszczkowe, twarogowe, dojrzewające, wędzone) oraz napoje fermentowane, jogurt, zsiadłe mleko, śmietana, skyr, a także deski serów na imprezy okolicznościowe. Średni przerób mleka w gospodarstwie to obecnie ok. 800 litrów tygodniowo.

W serowarni Moniser powstają sery z mleka krowiego oraz napoje fermentowane, jogurt, zsiadłe mleko, śmietana, skyr, a także deski serów, fot. A.T.

Na początku przygody z przetwórstwem mleka, tj. w 2016 r., Monika Przychodzka działała w domowej kuchni, następnie pod produkcję wygospodarowała jedno pomieszczenie, zaś ostatecznie w 2022 r. przeniosła produkcję do zaadaptowanych pomieszczeń starej obory.

Serowarnia wciąż jest jednak udoskonalana. Aktualnie powstaje w niej dojrzewalnia serów, w której zainstalowano zbiornik na solankę, zlew do mycia serów, drewniane regały na sery oraz system kontroli mikroklimatu, którego zadaniem jest utrzymywanie temperatury na poziomie 10-12 stopni Celsjusza oraz wilgotności rzędu 80-85 proc. Kolejnym nowym pomieszczeniem będzie przechowalnia, która ma ułatwić przygotowania do obsługi imprez okolicznościowych.

Serobusem do klienta

W budynku, w którym mieści się serowarnia, znajduje się także sklep przyzagrodowy, w którym nabyć można wyroby z gospodarstwa Przychodzkich. Wyroby te są dostępne także w niektórych sklepach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei w ostatnim roku Przychodzka poszerzyła swoją działalność dzięki inwestycji w samochód przystosowany do handlu artykułami mleczarskimi. Serobus, jak go żartobliwie nazywa, wyposażony w dwie lodówki, umożliwia sprzedaż bezpośrednią na targach i jarmarkach oraz dowóz produktów do klientów, w tym sklepów, restauracji oraz na imprezy okolicznościowe. Obsługa tych ostatnich związana jest z wprowadzeniem do oferty deski serów, na którą notowany jest spory popyt, jak podkreśliła Przychodzka.

Serobus umożliwia sprzedaż bezpośrednią na targach oraz dowóz produktów do klientów, fot. A.T.

Zdobywanie wiedzy oraz dzielenie się nią

Również umiejętności serowarskie Przychodzkiej są nieustannie rozwijane za sprawą kolejnych szkoleń, w tym warsztatów z zakresu produkcji serów kwasowo-podpuszczkowych, czy też serów pleśniowych.

Przychodzka nie tylko zdobywa wiedzę, ale i się nią dzieli. W ostatnim roku przeprowadziła szkolenie indywidualne z serowarstwa, warsztaty serowarskie dla dzieci z okolicznego przedszkola, zaś niedługo odbędą się u niej warsztaty dla klasy kucharskiej z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Wcześniej zaś prowadziła warsztaty dla seniorów w zakresie serowarstwa oraz seminaria na temat Rolniczego Handlu Detalicznego. Niedawno zaś wystąpiła w roli eksperta na konferencji poświęconej współpracy w ramach grup producentów rolnych.

Skracanie łańcuchów dostaw

W gospodarstwie Przychodzkich ważne jest także skracanie łańcuchów dostaw. Jest to realizowane nie tylko poprzez przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią, ale i współpracę z innymi rolnikami. W ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw wraz z czterema innymi rolnikami Przychodzka stworzyła grupę operacyjną Zdrowo Szamam, której celem jest skracanie drogi produktów rolnych od producenta do konsumenta. Rolnicy ci są też członkami Wiejskiej e-skrzynki z KP ODR w Minikowie, która również ma ograniczać rolę pośredników w handlu produktami rolnymi.

Współpraca popłaca

Przychodzka jest także członkiem Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Przyzagrodowych oraz prezeską grupy producentów mleka Qjawskie mleko. W jej ocenie każda współpraca jest warta uwagi, gdyż przynosi wymierne korzyści, m.in. w postaci efektu skali, konkurencyjności i większej siły negocjacyjnej.

Czy gospodarstwo to zdobędzie tytuł Innowacyjnego Farmera 2023?

O tym przekonamy się jesienią, 14 listopada podczas Gali, która jest zwieńczeniem Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

