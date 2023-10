Pleśnierowiczowie zaznaczają, że w produkcji zwierzęcej podstawą jest wiedza o zwierzętach, o ich zdrowiu, apetycie, przyrostach, fot. A.T.

Gospodarstwo Pleśnierowiczów znane jest z nietuzinkowego systemu żywienia bydła opasowego tzw. metodą „na sucho”, czyli bez udziału kiszonek. Gospodarze z Karolewa nie spoczywają jednak na laurach i wciąż dążą do poprawy efektywności opasu. Jakie zmiany wdrożyli w ciągu ostatniego roku?

W ramach konkursu Innowacyjny Farmer 2023 nasza redakcja ponownie odwiedziła gospodarstwo rodziny Pleśnierowiczów, zlokalizowane w miejscowości Karolew, w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Gospodarstwo to znane jest z nietuzinkowego systemu żywienia bydła opasowego tzw. metodą „na sucho”, czyli bez udziału kiszonek. Pleśnierowiczowie nie spoczywają jednak na laurach i wciąż dążą do poprawy efektywności opasu.

Pleśnierowiczowie gospodarują na 70 ha. W strukturze zasiewów dominują jęczmień ozimy (15 ha) i pszenica ozima (13 ha) i rzepak (14 ha). Resztę stanowią 6 ha przeznaczone na pszenżyto ozime, 7 ha na owies, 7 ha na burak cukrowy i 4 ha na żyto.

Obecnie w gospodarstwie Pleśnierowiczów utrzymywanych jest nieco ponad 90 sztuk w różnych grupach wiekowych. Obsada została w ostatnim roku nieco zmniejszona w celu podniesienia poziomu dobrostanu poprzez zapewnienie zwiększonej o 20 proc. powierzchni bytowej.

Alternatywny system żywienia bydła opasowego

Ziemie Pleśnierowiczów położone są w trzech województwach, a działki są mocno rozdrobnione, w związku z czym mieli oni problem z wyprodukowaniem wysokiej jakości, jednolitych kiszonek dla była i postanowili poszukać alternatywy dla standardowego systemu żywienia. Rozwiązaniem okazało się właśnie żywienie „na sucho”, w którym jedynymi składowymi dawki pokarmowej są pasza treściwa oraz słoma.

Jak zaznaczają gospodarze, system ten znacznie redukuje nakłady pracy przy obsłudze zwierząt, pozwala także ograniczyć zużycie maszyn i oleju napędowego - pasza zadawana jest raz na 3 do 5 dni, zaś baloty słomy uzupełniane są w miarę potrzeb.

Żywienie na sucho redukuje nakłady pracy, ogranicza zużycie maszyn i oleju napędowego, fot. A.T.

Wdrożenie żywienia „na sucho” pozwoliło skrócić okres opasu z 24 do 14 -16 miesięcy. W tym czasie zwierzęta osiągają masę w zakresie 700 – 850 kg. Średnie dobowe przyrosty ok. 1,6 kg, maksymalnie sięgają zaś 2,5 kg/dobę. W czasie naszej wizyty w gospodarstwie rekordzistą był 14 miesięczny buhaj o masie 780 kg.

14 miesięczny buhaj o masie 780 kg, fot. A.T.

Pleśnierowiczowie w żywieniu opasów wykorzystują zboże alkalizowane, gdyż pozwala to ograniczyć konieczność zakupu drogich pasz białkowych, oraz specjalnie skomponowany do tego systemu żywienia premiks.

Analiza pobrania pasz i przyrostów

Pleśnierowiczowie zaznaczają, że w produkcji zwierzęcej podstawą jest wiedza o zwierzętach, o ich zdrowiu, apetycie, przyrostach, w związku z czym starają się zbierać i analizować możliwie wiele danych. Gospodarze dokładanie ważą dawki paszy zadawane opasom i zestawiają z danymi na temat przyrostów masy ciała zwierząt, które zbierane są podczas comiesięcznego ważenia, na tej podstawie obliczają koszt dobowego przyrostu, co pozwala im na kontrolę efektywności opasu.

Byki w gospodarstwie Pleśnierowiczów są ważone co 30-60 dni, fot. A.T.

Nowa genetyka

W ostatnim roku Pleśnierowiczowie postawili na zmianę genetyki. Wcześniej w dużej mierze opasali HF-y, teraz zaś ponad ¾ stada stanowi już bydło simentalskie. Jak zaznaczają gospodarze, pozwoliło to na znaczne zwiększenie przyrostu oraz zmniejszenie pobrania paszy do nawet 500 kg w okresie opasu. Ponadto zwierzęta charakteryzują się wyższą wydajnością rzeźną, a ich mięso odznacza się wyższą jakością.

Pełna profilaktyka

Pleśnierowiczowie postawili także na udoskonalenie profilaktyki i skupili się BVD, IBR, BRSV, bakteriach beztlenowych, kokcydiozie oraz pasożytach wewnętrznych.

Zainwestowali także w system pozwalający na wprowadzenie probiotyków do wody trafiającej do poideł dla zwierząt.

W ocenie gospodarz wprowadzone zmiany w zakresie profilaktyki pozwoliły na zwiększenie dobowego przyrostu o ok. 200-400g w stosunku do ubiegłego roku.

Wybiegi dla wszystkich opasów

Od wiosny br. wszystkie zwierzęta w gospodarstwie Pleśnierowiczów mają zapewniony dostęp do wybiegów. Wcześniej wybiegi miała część opasów i gospodarze zauważyli, że zwierzęta te lepiej przyrastają i cechują się lepszą zdrowotnością, więc postanowili wybudować wybieg przy każdym z kojców.

Pleśnierowiczowie obserwując korzyści związane z dostępem do wybiegów postanowili wybudować je przy każdym z kojców, fot. A.T.

Wiedza to podstawa sukcesu w chowie zwierząt

Pleśnierowiczowie zaznaczają, że do wykorzystania pełnego potencjału zwierząt konieczna jest szczegółowa wiedza o nich. W związku z tym zbierają i analizują możliwie jak najwięcej danych, szczególnie na temat cieląt, gdyż to w okresie odchowu upatrują możliwości dalszej poprawy efektywności produkcji.

Przygotowanie cieląt do intensywnego opasu

Pleśnierowiczowie kupują cielęta, w grupach po 14 sztuk, gdyż twierdzą, że najlepsze wyniki opasu można osiągnąć jedynie przygotowując cielę do intensywnego opasu od bardzo wczesnego wieku. Gospodarze otaczają cielęta szczególną troską, dbając o ograniczenie czynników stresowych, wysoki poziom dobrostanu oraz dokładną kontrolę zdrowia (dokłada kontrola weterynaryjna po przyjeździe oraz pomiar temperatury dwa razy dziennie). Ponadto cielęta po przyjeździe odpajane są sześciokrotnie w ciągu doby, co w ocenie Pleśnierowiczów, zdecydowanie przekłada się na ich zdrowotność i późniejsze przyrosty masy ciała, a także na ograniczenie zużycia antybiotyków. Następnie, w okresie adaptacyjnym cielęta żywione są suchym TMR-em wysokobiałkowym, produkowanym w gospodarstwie, po czym przechodzą na dawkę składającą się z paszy treściwej i słomy, które mogą pobierać do woli.

Cielęta utrzymywane są w parach, gdyż w ocenie Pleśnierowiczów jest to najkorzystniejsze dla wyników odchowu, fot. A.T.

Czy gospodarstwo to zdobędzie tytuł Innowacyjnego Farmera 2023?

Pleśnierowiczowie swoimi doświadczeniami z zakresu opasu „na sucho” dzielą się na profilach w mediach społecznościowych. Zważywszy, że już kilkanaście osób zgłosiło się do ich doradcy żywieniowego można spodziewać się, że metoda ta będzie cieszyła się rosnącą popularnością.

Czy gospodarstwo to zdobędzie tytuł Innowacyjnego Farmera 2023? O tym przekonamy się jesienią, 14 listopada podczas Gali, która jest zwieńczeniem Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

