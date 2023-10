Gospodarstwo Pana Tomasza Rasińskiego jest przykładem tego, że chów bydła opasowego również można prowadzić w sposób nowoczesny, innowacyjny i przyjazny zwierzętom. Podejmowane tu działania zmierzają do tego, aby produkcja żywca wołowego była zrównoważona, niskoemisyjna, ale również opłacalna.

Ciekawą strategią, jaką przyjął Pan Tomasz w swoim gospodarstwie, jest wykorzystanie potencjału ras mlecznych w produkcji bydła opasowego. W Polsce dominuje bydło ras mlecznych, co przekłada się analogicznie na rynek cieląt. Hodowca postanowił więc wykorzystać cielęta ras mlecznych do produkcji wysokiej jakości wołowiny. Kluczem w tej strategii jest kastracja młodych byczków, wykorzystując nieinwazyjną metodę, polegającą na zakładaniu gumek w możliwie wczesnym wieku.

Uzyskane w ten sposób wolce są opasane w oparciu o pasze gospodarskie oraz produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, w tym m.in. wytłoki z jabłek oraz produkty uboczne z gorzelni. Taki model żywienia w zdecydowany sposób przekłada się na ograniczenie kosztów organizacji bazy paszowej, a co za tym idzie wpływa na wyższą rentowność produkcji.

Dobrostan na wysokim poziomie

Hodowca dąży do tego, aby zapewnić zwierzętom jak najwyższy poziom dobrostanu, dlatego całe stado utrzymywane jest w systemie wolnostanowiskowym i ma również zapewniony dostęp do wybiegów na świeżym powietrzu, a w oborach zamontowane są wentylatory ograniczające stres cieplny podczas upałów.

Wszystkie zwierzęta mają dostęp do wybiegów

W trosce o profilaktykę i dobrostan, hodowca korzysta z systemu monitorowania parametrów zdrowotnych zwierząt, którego działanie opiera się na zastosowanie dousznych biosensorów, kolekcjonujących dane dotyczące parametrów życiowych zwierząt.

Ciekawym rozwiązaniem w gospodarstwie jest połączenie głębokiej ściółki z rusztami za pomocą schodów prowadzących do stołu paszowego, co zapewnia bezkontuzyjne przemieszczanie bydła do strefy karmienia.

Wołowina premium z ras mlecznych

Na opłacalność prowadzonej produkcji duży wpływ mają działania zmierzające do maksymalnego skrócenia okresu utrzymywania zwierząt w stadzie, jak również wykorzystanie do opasu cieląt ras mlecznych, które są tańsze w zakupie od cieląt ras mięsnych. Uzyskiwane z rasy holsztyno-fryzyjskiej wolce, przy odpowiednio poprowadzonym opasie stanowią źródło wysokiej jakości kulinarnej wołowiny, charakteryzującej się marmurkowatością mięsa i wyjątkowymi walorami smakowymi. Ciekawostką wartą wspomnienia jest fakt, że gospodarstwo Rasińskich oferuje sprzedaż bezpośrednią mięsa wołowego w ramach Grupy Wiejska Paka.

Do karmienia opasów hodowca wykorzystuje poziomy wóz paszowy

Zakupywane cielęta korzystają z nowoczesnej stacji odpajania, która znacznie ogranicza nakłady pracy i jest jednocześnie bogatym źródłem informacji o żywieniu cieląt. Odpowiednie zarządzanie odchowem cieląt pozwala uzyskać przyrosty dobowe na poziomie 800 g- 1000g. Dobry start i wysokie przyrosty cieląt w połączeniu ze zbilansowanym żywieniem pozwalają skrócić okres opasu o ok. 3 miesiące.

W odchowie cieląt Pan Tomasz stosuje 10 zasad:

Wybór dobrych cieląt Adekwatne pobranie siary Redukcja stresu w trakcie transportu oraz zasiedlenia Właściwy rozmiar kojca Pomieszczenie i system utrzymania Wentylacja Właściwe żywienie Pobieranie wody, monitorowanie czystości poideł Właściwa pasza treściwa i włókno Optymalizacja zdrowia zwierząt

