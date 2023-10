Automatyczny system żywienia spowodował wzrost spożycia paszy, co przełożyło się na wzrost średniej wydajności. Ograniczeniu uległo zaś zatrudnienie. Ponadto wyeliminowano dwa ciągniki i wóz paszowy, fot. A.T.

Słupikowscy stawiają na efektywność i ograniczanie pracy ludzkiej, w związku z czym postanowili zainwestować w automatyczny system żywienia bydła. Jak zaznacza hodowca, rozwiązanie to przyniosło naprawdę wiele korzyści. Pozytywny wpływ na produkcję wywarła również inwestycja w nowy jałownik oraz skuteczną profilaktykę.

Ryszard Słupikowski wraz z synem Radosławem prowadzą w miejscowości Suchorączek, w gminie Więcbork gospodarstwo rodzinne, którego głównym kierunkiem jest hodowla bydła i produkcja mleka.

Areał gospodarstwa to 380 ha wraz z dzierżawami. Stado bydła utrzymywane w wolnostanowiskowej oborze liczy 190 krów mlecznych i 300 jałówek. Docelowo ma to być 260 krów dojnych.

Konsekwentna selekcja i stosowanie nasienia czołowych rozpłodników

Dzięki konsekwentnej selekcji i stosowaniu nasienia czołowych rozpłodników z list światowych, stado należy do czołowych w województwie kujawsko-pomorskim. W 2022 r. średnia wydajność od krowy wyniosła 12 168 kilogramów mleka o zawartości tłuszczu 3,78 proc. i białka 3,37 proc. Pozwoliło to na zajęcie 4 miejsca w województwie kujawsko-pomorskim w grupie obór liczących od 150 do 300 sztuk.

Stado Słupikowskich należy do czołowych w województwie kujawsko-pomorskim, fot. A.T.

Jak podkreślił Radosław Słupikowski, syn hodowcy, który od wielu lat zajmuje się kwestiami związanymi z rozrodem bydła w gospodarstwie, od wyboru buhajów, przez kojarzenia, po inseminację, nie liczy się firma, czy narodowość buhaja, tylko to, co może on wnieść do stada. Przy wyborze hodowca kieruje się głównie indeksami ekonomicznymi, polskim IE oraz amerykańskim Net Merit.

Ograniczenie pracy ludzkiej

Obora wolnostanowiskowa Słupikowskich jest 14-letnim budynkiem wyposażonym w halę udojową typu rybia ość 2x10 stanowisk firmy Gea, połączoną z systemem do monitorowania i zarządzania stadem. W najbliższej przyszłości w gospodarstwie zostaną uruchomione cztery roboty udojowe. Ma to na celu ograniczenie pracy ludzkiej niezbędnej do obsługi zwierząt.

Automatyczny system żywienia bydła

Ograniczenie niezbędnej pracy ludzkiej stanowiło także jedną z przyczyn inwestycji w system automatycznego żywienia bydła. Trzy lata temu Słupikowscy zdecydowali się na automatyczny system zadawania pasz oparty o magazyn pasz, tzw. kuchnię paszową wraz z robotem do dozowania i zadawania pasz Lely Vector. Jak podkreśla hodowca, rozwiązanie to pozwala zapomnieć o stole paszowym nawet na trzy dni.

Kuchnia paszowa z zewnątrz, fot. A.T.

Kuchnia paszowa wraz z robotem do dozowania i zadawania pasz Lely Vector, fot. A.T.

Wprowadzenie robota do żywienia spowodowało także wzrost spożycia suchej masy o 2,4 kg na dobę, co przełożyło się na wzrost średniej wydajności mleka z 37 na 40 kg na dobę. Ograniczeniu uległo zaś zatrudnienie – o 1 osobę. Ponadto wyeliminowano dwa ciągniki i wóz paszowy.

Automatyczny system żywienia w gospodarstwie Słupikowskich napędzany energią z instalacji fotowoltaicznej (25 kW). Hodowca obliczył, że rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić mu ok. 900 litrów oleju napędowego miesięcznie.

Kolejną korzyścią wymienioną przez hodowcę jest brak zagrzewania się pasz w sezonie wysokich temperatur. Robot podczas podgarniania kontroluje ilość paszy pozostałej na stole paszowym i dopiero po przekroczeniu zadanego progu przygotowuje i zadaje nową porcję. Obecnie obsługuje on 7 grup żywieniowych.

Wprowadzenie robota do żywienia spowodowało wzrost spożycia suchej masy o 2,4 kg na dobę, co przełożyło się na wzrost średniej wydajności mleka, fot. A.T.

Wymiana powietrza w oborze to postawa

Wpływ na produkcję w okresie lata mają także wentylatory, w które Słupikowscy zainwestowali 2,5 roku temu. Są to wentylatory poziome o 8 biegach. Urządzenia te sterowane są automatycznie – prędkość ich pracy dostosowywana jest do temperatury panującej w oborze. Hodowca podkreśla, że przed ich zamontowaniem spadki mleka związane z falami upałów sięgały 2-3 l/szt./dobę, teraz zaś nie przekraczają 1 litra.

Wentylatory znacznie ograniczyły spadki wydajności związane z falami upałów, fot. A.T.

Nieoceniony jałownik

Kolejną inwestycją w gospodarstwie Słupikowskich był jałownik, który został ukończony w grudniu ubiegłego roku. Jest to hala łukowa z kurtynami na bocznych ścianach (o wys. 1,5 m). Rozwiązanie to zapewnia zwierzętom korzystny mikroklimat i pozytywnie wpływa na wyniki odchowu, jak wskazał gospodarz. Docelowo, tj. po postawieniu drugiego jałownika, będzie on przeznaczony dla jałówek do 1 roku.

Jałownik w hali łukowej zapewnia zwierzętom korzystny mikroklimat i pozytywnie wpływa na wyniki odchowu, fot. A.T.

Skuteczna profilaktyka

W ostatnich latach hodowcy zwiększyli także uwagę przykładaną do profilaktyki chorób bydła. Dzięki harmonogramowi szczepień, szczepieniom krów zasuszonych przeciw syndromowi oddechowemu u cieląt (BRD) i rotawirusom, a także profilaktyce chorób wymienia poprzez stosowanie szczepień preparatami ubac-startvac, udało im się poprawić zdrowotność oraz zdecydowanie ograniczyć zużycie antybiotyków. Efekt ten jest szczególnie w przypadku cieląt - spadek zużycia antybiotyków do poziomu 10 proc. w porównaniu do lat poprzednich.

Zwiększenie uwagi przykładanej do profilaktyki w przypadku cieląt przyniosło spadek zużycia antybiotyków do poziomu 10 proc. w porównaniu do lat poprzednich, fot. A.T.

