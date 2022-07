Interkontynentalne inwestycje w Polmleku

Grupa Polmlek rozwija się również na arenie międzynarodowej, fot. Polmlek

Polmlek, lider sektora prywatnego w branży mleczarskiej przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku, co stanowi element strategii ekspansji międzynarodowej firmy.

Grupa Bel i Grupa Polmlek ogłosiły podpisanie umowy sprzedaży udziałów francuskiego giganta Bel w spółce Safilait oraz farmy Tarmast, która zaopatruje Safilait w Maroku. - Zakład produkcyjny Safilait był do 2022 roku częścią działalności Bel w Maroku. Jest to ogromna szansa dla Safilait na związanie swojej przyszłości ze stabilnym partnerem i głównym graczem na rynku mleczarskim w Polsce. Grupa Polmlek przejmując od francuskiego Bela pakiet kontrolny nad Safilait realizuje strategię ekspansji międzynarodowej i dalszego, dynamicznego rozwoju Grupy – informuje w komunikacie Polmlek. Zakład produkcyjny Safilait funkcjonuje na marokańskim rynku od 2006 roku i jest obecnie trzecim pod względem wielkości podmiotem na rynku mleczarskim w tym kraju, który zatrudnia ponad 1500 pracowników, generując rocznie 1,100 mld drihams (MAD) przychodu. Spółka dołączyła do Grupy Bel w 2015 roku. Specjalizuje się w przetwórstwie mleka świeżego i UHT oraz świeżych produktów mlecznych. W 2022 roku dołącza do Grupy Polmlek, wpisując się w plan firmy na zwiększenie możliwości produkcyjnych Grupy oraz wzrostu potencjału sprzedażowego na kolejnych rynkach zagranicznych. - Według Właścicieli Grupy Polmlek Andrzeja Grabowskiego i Jerzego Boruckiego ta transakcja umożliwi Polmlekowi realizację długofalowego planu ekspansji zagranicznej, w której pierwszym krokiem jest zaistnienie na rynku marokańskim, z ugruntowaną i znaną lokalną marką oraz doświadczonym zespołem menadżerów i specjalistów z Safilait. Dzięki przejęciu marokańskiego zakładu otwiera się dla Grupy Polmlek możliwość szerokiego zaistnienia na rynku afrykańskim, który rozwija się najdynamiczniej na świecie – czytamy w komunikacie firmy. Grupa Polmlek, największa prywatna firma mleczarska na polskim rynku, posiada aktualnie 13 zakładów na terenie Polski. Jest największym producentem proszków mlecznych w Europie środkowo-Wschodniej. Prognozowane przychody Grupy w 2022 r. to 9 MLD PLN, przy zatrudnieniu obejmującym ok. 4 tys. osób.

