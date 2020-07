IR: szereg uwag w zakresie wsparcia sektora wołowiny w związku z COVID-19

Udzielanie pomocy w formie zaproponowanego ryczałtu jest krzywdzące dla producentów rolnych, stwierdza DIR w uwagach do projektu rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19. Izby Rolnicze wniosły wiele uwag, szczególnie w zakresie wsparcia dla producentów wołowiny.

W czasie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy finansowej dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19 zgłoszono wiele uwag do projektu. PFHBiPM zwróciła uwagę m.in. na wysokość stawek pomocy dla producentów mleka.

Podlaska Izba Rolnicza również zwróciła uwagę na tę kwestię podkreślając, że zbyt duża dysproporcja pomiędzy pomocą przeznaczona dla hodowców bydła mięsnego, a bydła mlecznego wśród rolników ogromne niezadowolenie.

– Hodowla bydła mlecznego to nie tylko sprzedaż mleka, ale też i sprzedaż bydła przeznaczonego na rzeź. Podobną stratę odnotowali zarówno hodowcy krów mlecznych jak i bydła mięsnego – czytamy w opinii opublikowanej przez PIR.

W odniesieniu do sektora wołowiny uwagi poszczególnych Izb dotyczyły m.in. sposobu wyznaczania wysokości wsparcia.

Dolnośląska Izba Rolnicza podkreśliła, że udzielanie pomocy w formie zaproponowanego ryczałtu jest krzywdzące dla producentów rolnych, gdyż wprowadza niesprawiedliwe zasady wsparcia.

– Jesteśmy zdania, iż pomoc powinno się naliczać do 1 sztuki zwierzęcia lub metra kw. (w przypadku roślin ozdobnych) po podziale koperty finansowej przez ilość zwierząt (i metrów kw. tuneli i szklarni) wynikającej ze złożonych wniosków. Przykładowo producent bydła mięsnego posiadający 31 szt. będzie uprawniony do otrzymania 16.200 zł. Producent, który posiadał ok. 65 proc. liczebności poprzedniego stada tj. 20 szt. otrzyma nieproporcjonalnie mniej – 5.100 zł – zaznaczyła DIR. – Jeszcze drastyczniej to przedstawia przykład dla drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych – 8.600 zł do 4 000 szt. zwierząt i 30 000 zł pow. 4 000 szt. itp. Zasoby danych ARiMR oraz Głównego Lekarza Weterynarii pozwalają na weryfikację liczby zwierząt posiadanych przez producentów rolnych więc wsparcie można wyliczyć sprawnie i bardzo precyzyjnie – podkreśliła.

W opinii prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej należałoby wprowadzić dodatkowy próg wsparcia.

– Według mnie są niewłaściwe progi wsparcia w bydle mięsnym (wołowinie) – pierwsza skala jest zbyt szeroka, wsparcie za posiadanie 3szt. - 5100zł i posiadanie 19 szt. również – 5100zł jest nieuczciwe. Tutaj powinien być próg dodatkowy 3-10szt. - 3000zł, 11-20szt. - 5100zł, reszta jak w propozycjach – podkreślił prezes MIR w swojej opinii.

Kolejne wnioski dotyczyły rozszerzenia przedziału wiekowego samców bydła mięsnego kwalifikujących się do wsparcia oraz kwestii jałówek rzeźnych.

– Wnioskujemy o wydłużenie wieku samców bydła mięsnego, dla którego przewidziana jest pomoc, do 30 miesięcy, gdyż wielu hodowców opiera się na zakupie odsadków o wadze ok. 300 kg, następnie, aby móc cokolwiek zarobić hoduje je do wagi ciężkiej, wobec czego ich wiek nieraz przekracza 24 miesiące, aby zapewnić płynność ekonomiczną i wyrównany poziom wsparcia dla hodowców bydła mięsnego należy obligatoryjnie wydłużyć wiek zwierząt, dla których przewidziana jest pomoc – zaznaczyła PIR.

– Apelujemy o uwzględnienie jałówek ras mięsnych w wieku 12-24 miesiące, dla których powinna być przewidziana pomoc, gdyż hodowla bydła mięsnego nie zawsze jest tożsama z hodowlą jedynie samców ras mięsnych – podkreśliła PIR.

Podobny punkt znalazł się w opinii wystosowanej przez DIR, która zwróciła uwagę na wyłączenie ze wsparcia tej grupy zwierząt, podkreślając jednocześnie, że obecny w projekcie zapis o udokumentowaniu sprzedaży na ubój danej grupy zwierząt w terminie od 15 marca do 15 czerwca, wyeliminuje ewentualne próby starania się o pomoc na zwierzęta przeznaczone na remont lub powiększenie stada. DIR zaznaczyła również, że jałówki powinny stanowić odrębną grupę kwalifikowaną do wsparcia.

Inną istotną uwagą zgłoszoną przez Dolnośląską Izbę rolniczą jest czas przewidziany na wydanie decyzji o przyznaniu pomocy, który wynosi 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

– Mając na uwadze konieczność sprawnego udzielenia wsparcia producentom rolnym uważamy, że termin wydania decyzji 150 dni od zakończenia składania wniosków jest w zbyt długi. Pomoc rolnikom musi być udzielona jak najszybciej, dlatego niezrozumiałe jest takie wydłużanie czasu na wydawanie decyzji przez kierowników biur powiatowych Agencji – podkreśla DIR.