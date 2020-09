Irlandia ma pracowitych producentów mleka

Produkcja mleka w Irlandii w tym roku ponownie rośnie. Według irlandzkiego urzędu statystycznego dostawy mleka do mleczarni wzrosły w lipcu o 41,5 mln litrów, czyli 4,4 proc. do 984,7 mln litrów w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Od stycznia do lipca ilość surowca wzrosła o 197,4 mln, czyli o 3,8 proc. do 5,35 mld litrów, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Z drugiej strony niewiele się zmieniło pod względem składników mleka: średnia zawartość tłuszczu w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. wyniosła 4,10 proc., czyli nieco powyżej porównywalnej wartości 4,06 proc. z poprzedniego roku; dla białka odnotowano minimalny wzrost z 3,42 do 3,43 proc.

Wyższy wolumen surowców sprawił, że irlandzkie mleczarnie zwiększyły produkcję mleka spożywczego o 2,1 proc. do 320,3 mln litrów w porównaniu ze styczniem do lipca 2019 r. Ponadto produkcja masła wzrosła o 2,4 proc do 160 400 ton, a odtłuszczonego mleka w proszku o 5,0 proc. do 98 800 ton.

Po tym, jak produkcja mleka w Irlandii wzrosła już o ponadprzeciętnie 5,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim w 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, irlandzcy mleczarze ponownie znajdują się w tym roku wśród najbardziej pracowitych producentów w UE.

Według Komisji Europejskiej w pierwszej połowie 2020 r. ilość mleka krowiego w 27 państwach członkowskich wzrosła o 1,9 proc. do 74,61 mln ton w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Irlandzcy producenci byli znacznie powyżej tej średniej, odnotowując wzrost o 3,5 proc.. Produkcja mleka wzrosła jeszcze bardziej tylko na Węgrzech, w Belgii, Czechach i Bułgarii ze stopami wzrostu między 3,7 a 6,2 proc., które jednak zostały wyraźnie przekroczone przez Luksemburg (8,0 proc.) i Cypr (12,0 proc.). Natomiast wzrost produkcji mleka był poniżej średniej we Francji i wyniósł 0,7 proc., a w Niemczech 1,0 proc.