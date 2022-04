Irlandia Północna: Wzrost kosztów produkcji może prowadzić do niedoboru mleka

Ciągły wzrost kosztów produkcji może doprowadzić do niedoboru mleka w Irlandii Północnej, jak ostrzega Ulsterski Związek Rolników.

Ulsterski Związek Rolników (z ang. Ulster Farmers' Union, UFU) twierdzi, że rosnące, jak nigdy dotąd, koszty produkcji sprawiły, że producenci mleka nie są w stanie pokryć sowich wydatków, co może zagrozić ciągłości dostaw mleka. Zdaniem UFU, aby uniknąć niedoborów mleka dodatkowe koszty powinny zostać zredukowane przez podmioty znajdujące się wyżej w łańcuchu dostaw.

„Detaliści i przetwórcy muszą wspierać rolników, aby mogli uzyskać uczciwy zwrot z dynamicznie rozwijającego się rynku mleczarskiego, co znacznie pomoże im sprostać dodatkowym kosztom, które obecnie ponoszą” – wskazuje Mervyn Gordon, przewodniczący UFU ds. Mleczarstwa. „Jak donosi Arla, cena płynnego mleka w sklepach (do 2022 r.) jest o 7 proc. niższa niż dziesięć lat temu, pomimo prężnie rozwijającego się rynku mleczarskiego. Jeśli cena mleka i produktów mlecznych w handlu nie wzrośnie odpowiednio, Irlandia Północna może doświadczyć niedoboru mleka w dalszej części roku, ponieważ rolnicy nie będą w stanie nadążyć za rosnącymi kosztami produkcji mleka o wysokiej jakości. Jeśli nie są w stanie pokryć podstaw, to jak można oczekiwać, że będą nadal prowadzić gospodarstwo rolne, które powinno utrzymywać rodzinę i dom?” – dodaje.

Jak zaznacza UFU, zrost cen skupu mleka nie równoważy wzrostu kosztów produkcji. „Ceny nawozów w Irlandii Północnej plasują się w górnej części globalnej skali z ponad 300-procentową inflacją, paliwo wzrosło ponad dwukrotnie, a ceny pasz nadal osiągają rekordowe poziomy” – podkreśla przewodniczący UFU ds. Mleczarstwa.

“Przeciętnie 60 procent bezpośrednich kosztów gospodarstwa mlecznego przypada na pasze, paliwo i nawozy. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że cały wpływ wzrostu kosztów odczuwa sektor mleczarski. Rolnicy walczą obecnie o to, by utrzymać głowę na powierzchni, ale jeśli sytuacja będzie się dalej rozwijać, ich przepływy pieniężne za kilka miesięcy będą wyraźnie ujemne.” – alarmuje Mervyn Gordon.

“UFU od dawna uważa, że problemy producentów mleka wynikają przede wszystkim z cen mleka. Dodatkowe koszty produkcji ponoszone przez rolników muszą zostać złagodzone przez pomioty, które znajdują się wyżej w łańcuchu dostaw. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że producenci mleka zmniejszą produkcję w odpowiedzi na niezrównoważone koszty produkcji” – powiedział Gordon.