Jak długo potrwa dobra koniunktura na rynku wołowiny?

Choć ceny bydła są relatywnie wysokie, należy monitorować sytuację na rynku wołowiny, bo przegrzanie rynku może pociągnąć za sobą spadek cen – uważa Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.

- Sytuacja na polskim rynku wołowiny jest dobra i pozwoliła hodowcom, rolnikom oraz przetwórcom odrobić część strat z ubiegłego roku wywołanych ograniczeniami wprowadzanymi w związku z epidemią SARS-Cov-2. Dynamika cenowa w zestawieniu ze strukturą hodowli bydła, strukturą produkcji oraz eksportu wskazuje, że ten stan nie będzie stały. Innymi słowy polski rynek wołowy, nie mający silnej jednorodzajowo hodowli i produkcji jest ukierunkowany na nisze rynkowe i cenowe. I trzeba przyznać, że nasi producenci potrafią takie nisze zidentyfikować – informuje prezes Związku Polskie Mięso.

Ceny bydła podatne na zmiany

Zdaniem Choińskiego dotychczasowy wzrost cen wynikał między innymi z niskiej podaży na krajowym rynku. Naszej branży pomogły zawirowania u największych producentów jak Argentyna czy Brazylia. Polskiej wołowinie na rynku eksportowym pomaga także słaba złotówka. Koniunktura jeszcze potrwa, gdzieś do lutego lub marca 2022 roku. Dlatego należy sytuację monitorować, aby obecny popyt nie doprowadził do przegrzania naszego rynku, który niechybnie pociągnie za sobą spadek cen. Poza tym strukturę kosztową determinują ceny pasz, a tutaj wciąż nie ma jasności, czego można spodziewać się w perspektywie roku.

Chiny wspierają rynek wołowiny

Jak zauważa Choiński, dla globalnego rynku wołowego dobre informacje płyną z Chin, które z każdym miesiącem więcej importują wołowiny, co od dwóch miesięcy daje w ogólnym rozrachunku wynik wyższy niż w przypadku wieprzowiny. W przypadku tego rynku prognozy są dobre i to w perspektywie co najmniej średniookresowej. Znaczy to, że rosnący popyt za Wielkim Murem będzie także kształtował popyt importowy z Polski. Dlatego tak ważne jest by umiejętnie zarządzać swoimi hodowlami jak i cyklem produkcyjnym, by w porę móc zareagować na trendy rynkowe, bo to pozwoli nam kształtować pozycję konkurencyjną na naszych rynkach eksportowych oraz zdobywać nowe rynki.

Wołowina notuje lepszą sprzedaż niż przed okresem pandemii.

W okresie do 31 października 2021 roku brytyjscy konsumenci wydali łącznie 512,1 miliona funtów na wołowinę w sprzedaży detalicznej w całej Wielkiej Brytanii. — Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (@PolskieZPBM) December 13, 2021