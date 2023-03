Prof. Michalski: Lignina jest najgorsza, to jest praktycznie drewno, a różnice pomiędzy odmianami najgorszymi i najlepszymi są nawet dwukrotne, więc warto zwracać na to uwagę, fot. K.M.

Jak wybrać właściwą odmianę kukurydzy na kiszonkę? Które aspekty należy wziąć pod uwagę? Na pytanie te odpowiedział nam prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes PZPK w Poznaniu.

Jak podkreślił prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu, w zakresie oferowanych odmian kukurydzy widoczny jest ogromny postęp.

– Odmiany są coraz lepsze, ale też i coraz bardziej wyspecjalizowane, również pod kątem ewentualnego kiszenia – zaznaczył nasz rozmówca.

Strawności masy włóknistej

Prof. Michalski tłumaczył, że ważna jest strawność masy włóknistej.

– Musimy dopilnować, aby pasze nadawały się do przeżuwania, ale i były dobrze trawione. Więc co? Wyższa strawność części włóknistych. Mamy ligninę, hemicelulozę i celulozę. Lignina jest najgorsza, to jest praktycznie drewno, a różnice pomiędzy odmianami najgorszymi i najlepszymi są nawet dwukrotne, więc warto zwracać na to uwagę – mówił prof. Michalski. – Wiele odmian jest już oznaczanych jako odmiany o podwyższonej strawności masy włóknistej – dodał.

Nasz rozmówca wskazał, że wykorzystując odmianę o podwyższonej strawności masy włóknistej można uzyskać ok. 2-3 kg mleka od krowy więcej.

– To efekt postępu, który nastąpił w ostatnich 10 latach, więc rolnicy jeszcze nie zawsze o tym pamiętają wybierając odmianę, a jest to szalenie ważne – podkreślił prof. Michalski.

Kiszonka dopasowana do potrzeb gospodarstwa

Prof. Michalski podkreślił także, że ważne jest uwzględnienie potrzeb i możliwosci danego gospodarstwa.

– Można jeszcze popatrzeć na szereg innych cech, przede wszystkim na objętość. Rolnik musi zadecydować czy chce mieć dużo paszy, ale mniej skoncentrowanej, czy mniej, ale o wyższej koncentracji energii. To już zależy od tego czym dysponuje i jakie są możliwości. Jak ma możliwość produkcji traw w uprawie polowej, to powinien produkować kukurydzę wysokoenergetyczną, a więc kiszonkę o mniejszej wydajności ogólnej, ale o większej koncentracji ziarna. Można wtedy polecić wcześniejsze odmiany o zwiększonej strawności oraz zwiększonym udziale kolb. I odwrotnie, jeśli mamy mało traw, to produkujmy biomasę z kukurydzy, która może być trochę mniej skoncentrowana w ujęciu energetycznym – tłumaczył nasz rozmówca.

Wspomniał również o aspektach związanych ze strukturą kiszonki oraz technologią Shredlage.

– Jest to rozwiązanie dedykowane dla tych, którzy mają dużo kukurydzy a mało dodatków umożliwiających przeżuwanie – zaznaczył prof. Michalski.