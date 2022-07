Jak efektywnie walczyć z inwazją much w oborze?

Fluder: Przy dobrze wykonanym oprysku ginie 99 proc. populacji. Likwiduje on muchy na wszystkich etapach rozwoju poza jajami, fot. Shutterstock

Okres letni to czas nasilonej inwazji owadów, która może stanowić problem, gdyż jest uciążliwa dla zwierząt i wiąże się ze stresem, co przekłada się na wyniki produkcyjne. Jak więc efektywnie walczyć z inwazją much w oborze?

Problem z nadmierną populacją owadów w oborze jest uciążliwy dla zwierząt, wiąże się ze stresem oraz może skutkować również pogorszeniem jakości pozyskiwanego mleka, ograniczonym pobraniem paszy i niższymi przyrostami masy ciała. Na rynku dostępnych jest wiele metod zwalczania much w oborze. O ich skuteczności opowiedział nam Kamil Fluder z firmy Lokator. – Nasilenie inwazji much w oborze zależy przede wszystkim od wilgotności powietrza i temperatury. Zazwyczaj najkorzystniejsze warunki przypadają na okres od maja do końca września, a czasem nawet do połowy października – mówił Fluder. – Metod zwalczania much jest wiele, choć na pierwszym miejscu zawsze postawiłbym opryski, ponieważ są najskuteczniejsze. Oprysków nie możemy jednak przeprowadzać w obecności zwierząt, więc w przypadku chowu niepozwalającego na wyprowadzenie zwierząt na dłuższy czas pozostają nam metody mechaniczne – tłumaczył. Zwalczanie much w oborze – metody mechaniczne Do metod mechanicznych zaliczamy wszystko, co pozwala wyłapywać owady, czyli na przykład lepy czy pułapki lejkowe z wabikiem, jak wskazał nasz rozmówca. – Dobrym rozwiązaniem są też lampy owadobójcze, choć mają ograniczoną powierzchnię wyłapywania i wymagają sporo uwagi w zakresie obsługi technicznej, ponieważ świetlówki należy wymieniać przynajmniej raz na 9 miesięcy. Hodowcy często nie reagują dopóki świetlówki działają a niestety po około 9 miesiącach drastycznie spada ilość promieniowania UV, które wabi owady. Można zastosować lampę porażeniową, poza pomieszczeniami przeznaczonymi do produkcji żywności, lub lampę lepową, którą należy jednak chronić przed zakurzeniem i wilgotnością – zaznaczył Fluder. Zwalczanie much w oborze – metody chemiczne Z kolei do metod chemicznych zaliczamy oprysk preparatem owadobójczym oraz wykładanie trutek, które nie działają jednak na taką skalę jak oprysk, podkreślił ekspert. – Przy dobrze wykonanym oprysku ginie 99 proc. populacji. Likwiduje on muchy na wszystkich etapach rozwoju poza jajami, na które można zastosować larwicydy lub powtórzyć oprysk po około 2 tygodniach – wskazał Fluder. Zwalczanie much w oborze – o czym należy pamiętać? Jak tłumaczył ekspert, oprysk wymaga wyprowadzenia zwierząt na kilka do kilkunastu godzin, w zależności od wykorzystanego środka. – Zalecamy również wysprzątanie obory i zebranie ściółki przed opryskiem. Zwierzę, które wraca do obory nie powinno mieć kontaktu z powierzchniami, na które wykonano oprysk. Ze względu na wrażliwość środków owadobójczych na wysokie temperatury i promieniowanie słoneczne, ważne jest przeprowadzanie oprysków w chłodniejszych porach dnia i przy słabszym nasłonecznieniu – mówił Fluder. – Przy dużej ilości kurzu i wysokiej wilgotności należy zwiększyć stężenie środka i intensywność oprysku. Jeśli producent zaleca 0,5 do 1,5 proc. środka, to w takim przypadku decydujemy się na 1,5 proc. – zaznaczył nasz rozmówca. Warto też pamiętać, aby zmieniać środki wykorzystywane do zwalczania much, ponieważ z czasem owady mogą uodpornić się na daną substancję czynną, jak wskazał Fluder dodając, że z tego samego powodu należy dobrze dobierać stężenie, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której owady będą miały kontakt z substancją czynną, ale w stężeniu pozwalającym im przeżyć.

