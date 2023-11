W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do deficytów wody, a w konsekwencji do niedoborów pasz objętościowych.

Już w sierpniu można było usłyszeć, że niektórzy hodowcy skarmiają pasze objętościowe z tegorocznego pierwszego pokosu, który miał stanowić zapas na zimę.

Zapytaliśmy więc hodowców, jak oceniają swoje bazy paszowe. Jak można się spodziewać, odpowiedzi były bardzo zróżnicowane.

– Produkuję w Wielkopolsce, w dolinie Noteci. Jest to zagłębie paszowe, więc dobrej i taniej paszy mam pod dostatkiem, dzięki czemu mogę obniżyć koszty żywienia. W tym roku sytuacja paszowa w moim regionie jest szczególnie dobra. Z użytków zielonych na glebach organicznych mam pięć pokosów, zaś kukurydza dała ok. 65 ton zielonej masy z hektara. Aktualnie mam paszę zabezpieczoną na ok. 1,5 roku – stwierdził Adam Warnke, hodowca bydła mlecznego z Wielkopolski.