W dobie spadków cen mleka wielu hodowców dokładnie analizuje sytuację ekonomiczną swoich gospodarstw i rozważa dostępne opcje redukcji kosztów produkcji. Jakie są sposoby na cięcie kosztów w gospodarstwie mlecznym? Zgodnie z wypowiedziami hodowców, którzy udzielili nam odpowiedzi na to pytanie, wybór pada na różne aspekty produkcji.

– Obecna sytuacja na rynku mleka sprawia, że ostrożnie podchodzimy do kwestii wydatków, rozważnie wydajemy pieniądze i zastanawiamy się, czy inwestować, czy jednak nie. W takich warunkach rynkowych ciężko jest zaplanować większe inwestycje, więc je zmniejszamy – stwierdził Maciej Pohl, hodowca bydła mlecznego z województwa wielkopolskiego.

Należy podkreślić, że oszczędności trzeba szukać ostrożnie, ponieważ w przypadku produkcji zwierzęcej nierozważne cięcie kosztów może przynieść więcej szkody niż pożytku.

– Niestety w produkcji zwierzęcej nie za bardzo można oszczędzać, szczególnie jeśli ma się wysoką wydajność. Można ewentualnie starać się zrezygnować z zakupu i wyprodukować coś we własnym zakresie, ale na pewno nie powinno się szukać oszczędności w żywieniu – podkreślił Pohl.

Podobną opinią podzielił się z nami Ireneusz Jasiński, hodowca bydła mlecznego z województwa lubelskiego.

– Ze względu na obecną sytuację na rynku mleka staramy się wdrażać wszelkie działania umożliwiające oszczędność, ale niestety w produkcji zwierzęcej nie ma ich zbyt wiele. Nie możemy zaoszczędzić np. na mikro- czy makro- elementach dla zwierząt, ponieważ jeśli nie zapewnimy im wszelkich niezbędnych składników w paszy, to odbije się to na ich produkcyjności. Również w produkcji polowej niże możemy pozwolić sobie na nadmierne oszczędności, ponieważ wpłynie to negatywnie na plony w kolejnym roku – podkreślił nasz rozmówca.