Jak kontrolować poprawność żywienia?

Żywienie bydła mlecznego jest jednym z bardziej skomplikowanych procesów w całym łańcuchu produkcyjnym. Aby było ono efektywne, konieczna jest systematyczna kontrola wskaźników mówiących o poprawności żywienia.

Współczesne krowy mleczne osiągają coraz wyższe wydajności, za co odpowiada po części postęp hodowlany i wyższy genetyczny potencjał produkcyjny, ale również w dużej mierze wynika to z doskonałego żywienia i poprawy dobrostanu zwierząt. Niestety rosnąca wydajność wiąże się z większymi wymaganiami pokarmowymi zwierząt. Musimy produkować pasze coraz lepszej jakości, a kompozycja samej dawki pokarmowej staje się coraz bardziej skomplikowana w wyniku dopisywania do listy komponentów coraz to nowych pozycji.

Podstawą badanie pasz

Punktem wyjściowym w procesie żywienia wysokowydajnych krów mlecznych jest znajomość wartości pokarmowej pasz stosowanych w dawce pokarmowej. Ze względu na bogactwo odmianowe uprawianych roślin, jak również zróżnicowaną technologię zbioru i konserwowania pasz, układania dawki pokarmowej nie można opierać już tylko na wartościach tabelarycznych. Konieczna jest analiza składu chemicznego każdej partii pasz stosowanych w żywieniu bydła. Dotyczy to w głównej mierze pasz objętościowych produkowanych w gospodarstwie. Analizę taką można wykonać we własnym zakresie, wysyłając próbki do laboratorium. Jednak obecnie wiele firm paszowych wykonuje takie analizy w ramach stałej współpracy z rolnikami, którzy kupują u nich pasze i dodatki paszowe. Korzystając z pomocy doradców żywieniowych firm paszowych, po uzyskaniu wyników badania pasz zazwyczaj układana jest bądź korygowana dawka pokarmowa. Podczas badania składu chemicznego pasz najczęściej określa się zawartość wody/suchej masy paszy, poziom białka ogólnego, włókna surowego, tłuszczu surowego, związków bezazotowych wyciągowych oraz popiołu surowego. Podstawowa analiza mówi o zawartości surowych składników dostępnych w przewodzie pokarmowym. Dopiero skorygowanie tych danych o współczynniki strawności daje pełną informację o poziomie wykorzystania poszczególnych składników paszy.

Analiza TMR-u

Ważną cechą TMR-u, oprócz tego, że musi być kompatybilny z aktualnym zapotrzebowaniem danej grupy żywieniowej, jest jego powtarzalność, czyli fakt, że każdego dnia powinien być taki sam dla określonej grupy żywieniowej. TMR należy poddawać analizie regularnie, a przynajmniej w sytuacjach, gdy wprowadzane są zmiany w dawce pokarmowej. Oprócz analizy składu chemicznego konieczna jest również ocena struktury fizycznej TMR-u, którą przeprowadza się za pomocą sit paszowych.

Na rynku funkcjonują firmy, które przeprowadzają pełne audyty poprawności stosowania systemu TMR. Audyt taki składa się m.in. z oceny warunków przechowywania pasz objętościowych i treściwych. Sprawdza się wówczas jakość i wielkość silosów, sposób przykrycia kiszonki i utrzymanie ściany przedniej. W ramach kontroli kiszonki określana jest jej temperatura na różnych poziomach i lokalizowane są miejsca występowania strat. W ramach kontroli poprawności systemu TMR ocenia się także poprawność działania wozu paszowego. Istotny jest tu każdy element: całkowity czas mieszania TMR-u, kolejność dodawanych składników, liczba obrotów mieszaczy na minutę oraz długość mieszania paszy po dodaniu ostatniego składnika. Ważnym punktem podlegającym ocenie jest kontrola rozmieszczenia TMR-u na stole paszowym i jego dostępność dla krów w ciągu doby. Do tego celu często wykorzystywane są kamery instalowane nad stołem paszowym.

Kontrola odchodów

Ważnym narzędziem w kontroli poprawności żywienia jest ocena odchodów krów. Co istotne, ocenę należy przeprowadzać u zwierząt spokojnych, gdyż łajniaki pochodzące od zestresowanych krów mogą dawać mylny obraz sytuacji. W ocenie prawidłowości odchodów bierze się pod uwagę następujące parametry: kolor, konsystencję oraz skład. Do oceny składu wykorzystywane są sita kałowe, na których odchody rozdzielane są na 3 frakcje. Na tej podstawie można ocenić ilość pozostałych, niestrawionych resztek na poszczególnych poziomach sit.

Raporty wynikowe

Cenne informacje o poprawności żywienia krów otrzymują wraz z raportami wynikowymi hodowcy, których stada objęte są oceną wartości użytkowej bydła mlecznego. Podstawowymi raportami otrzymywanymi przez hodowcę są RW-1 – „STADO” i RW-2 – „PRÓBA”. Natomiast szczegółową analizę żywienia zawiera raport RW-11 – Żywienie. Dzięki comiesięcznym wynikom z próbnych dojów hodowca ma dostęp do danych mówiących zarówno ogólnie o stadzie, jak i o każdej pojedynczej sztuce. Do najważniejszych parametrów, na które należy zwrócić uwagę, należą: mocznik, poziom tłuszczu i białka oraz ich wzajemny stosunek. Raporty uwzględniają również informację o zagrożeniu subkliniczną ketozą.

Kondycja BCS

Często niedocenianym, a najprostszym i bezkosztowym narzędziem do kontroli poprawności żywienia jest rutynowa ocena kondycji krów w skali BSC (body condition score). Ocena kondycji ciała krów w pięciostopniowej skali BCS obrazuje poziom rezerw energetycznych, zgromadzony w postaci podskórnej tkanki tłuszczowej. Zbyt wysoka kondycja świadczy o nadmiernym poziomie energii w dawce pokarmowej, której nadwyżka jest odkładana w postaci tłuszczu. Z kolei skrajnie niska kondycja świadczy o długotrwałym deficycie energetycznym.